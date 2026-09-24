Giám sát việc thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại xã Suối Hiệp

Chiều 24-9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa do bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại xã Suối Hiệp. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Suối Hiệp, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa phương duy trì diện tích sản xuất lúa bình quân khoảng 1.006 ha/vụ. Ngoài ra, xã duy trì 219ha xoài, 1,2ha chuối mốc VietGAP, 5 hợp tác xã nông nghiệp và 5 sản phẩm OCOP. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, toàn xã chỉ còn 15 hộ nghèo (chiếm 0,24%), thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt 33/47 chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn gặp một số khó khăn như: Diện tích sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự bền vững; hạ tầng giao thông nội đồng và thủy lợi ở một số khu vực chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc đang ở bước đầu triển khai... Lãnh đạo xã Suối Hiệp đề xuất các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường; hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, nâng cao năng lực quản trị cho các hợp tác xã và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thêm các nguồn vốn vay ưu đãi.

Tham quan, tìm hiểu mô hình trồng nấm trên địa bàn xã Suối Hiệp.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Phan Thị Ngân Hạnh ghi nhận những nỗ lực của xã Suối Hiệp trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên vào thực tế địa phương. Nhất là nâng cao giá trị nông sản, tăng hàm lượng chế biến, thực hiện các sản phẩm OCOP… Đồng thời đề nghị, xã tiếp tục rà soát, ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế tập thể, gắn sản xuất với liên kết chuỗi giá trị và nhân rộng các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Sau buổi làm việc với UBND xã, đoàn giám sát tiến hành khảo sát, tham quan, tìm hiểu tại mô hình sản xuất nấm của Hợp tác xã Nấm Nha Trang - Chi nhánh Suối Hiệp. Đây là mô hình sản xuất tiêu biểu hiệu quả, liên kết chuỗi giá trị, hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn xã.

H.Đ