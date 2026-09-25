Giám sát việc thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại xã Ninh Hải

Chiều 25-9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa do bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc tại xã Ninh Hải về việc triển khai Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, xã Ninh Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 35; phân công nhiệm vụ cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị, chú trọng chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế và nhu cầu thị trường. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.786,5 tỷ đồng, đạt 117%. Các chính sách hỗ trợ nông dân về tín dụng, đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp và phát triển sản xuất được triển khai thực hiện kịp thời, các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn được duy trì. Toàn xã có 6 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, góp phần hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường và tăng thu nhập.

Đoàn giám sát tham quan Hợp tác xã Kinh doanh sản xuất muối Phương Hải.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ; hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi được quan tâm đầu tư; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 99,5%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 97%.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Ngân Hạnh đánh giá cao kết quả xã Ninh Hải đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục bám sát Kế hoạch 35 của Tỉnh ủy, khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; phân công công việc rõ ràng gắn với trách nhiệm của từng phòng ban; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Bà Phan Thị Ngân Hạnh đề nghị các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Sau hội nghị, Đoàn giám sát đã tham quan Hợp tác xã Kinh doanh sản xuất muối Phương Hải.