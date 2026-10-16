Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị

Dự buổi giám sát có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh liên quan và UBND các xã.

Đại diện đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57 trên địa bàn tỉnh

Tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đã trình bày dự thảo báo cáo của đoàn về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, việc triển khai Nghị quyết số 57 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành hơn 70 văn bản chỉ đạo, điều hành; 7 sở, ngành được giám sát ban hành 186 văn bản; 65/65 xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc, kịp thời kiện toàn, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57 cơ bản bảo đảm tiến độ.

Các hệ thống thông tin dùng chung được triển khai thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) tại các cơ quan được xử lý, ký số trên môi trường điện tử.

Toàn tỉnh có 345 trạm 5G, 84,61% hộ dân sử dụng internet cáp quang. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 98% tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 99,88% tại cấp xã; nhiều xã đạt 100% hồ sơ trực tuyến…

Bí thư Đảng ủy xã Vân Nham, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi giám sát

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo, làm rõ số liệu, kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất, kiến nghị giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới. Cụ thể về các nội dung: hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực số, hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng; bố trí, sử dụng nguồn lực tài chính cho hoạt động chuyển đổi số…

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến của đại biểu tại buổi giám sát. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã cung cấp, cập nhật số liệu mới đến thời điểm hiện nay để đoàn giám sát rà soát, bổ sung hoàn thiện báo cáo giám sát bảo đảm đánh giá khách quan, đúng trọng tâm. Từ đó, đề xuất kiến nghị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 trên địa bàn tỉnh.