Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 190 của Quốc hội

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi giám sát

Dự buổi giám sát về phía UBND tỉnh có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo UBND một số phường, xã.

Đại diện đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo của đoàn giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe đại diện đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo của đoàn giám sát về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 190 và các văn bản pháp lý có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 190 và các văn bản pháp lý có liên quan trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động, kịp thời, gắn với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan tư pháp cơ bản được kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức từng bước được xác định phù hợp với mô hình mới. Hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, thông suốt, bảo đảm thực hiện các chức năng quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 190 trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, khó khăn như: tiến độ hoàn thiện cơ sở pháp lý và kiện toàn một số nội dung tổ chức bộ máy còn chậm; số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số xã, phường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ mới, biên chế cấp xã còn thiếu so với số được giao; việc giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số chưa đồng bộ; điều kiện trụ sở, phương tiện, trang thiết bị và tài sản công giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát điều hành thảo luận

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi giám sát

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo, làm rõ số liệu, kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý đối với một số vấn đề như: việc bố trí biên chế, cơ cấu nhân lực chuyên môn và các điều kiện bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã; hoàn thiện cơ sở pháp lý, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động của sắp xếp; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; xử lý trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết số 190 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay cần chuyển từ yêu cầu bộ máy vận hành được sang vận hành thực chất, hiệu quả, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực của từng cấp, nhất là cấp xã.

Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ hoạt động của mô hình mới; rà soát các nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền cho cấp xã phù hợp với nhân lực, kinh phí, dữ liệu và cơ sở vật chất; tập trung giải quyết vấn đề về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tại cấp xã, đặc biệt chú ý cơ cấu chuyên môn và vị trí việc làm; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ chậm hạn; tiếp tục rà soát, bố trí và sử dụng hiệu quả trụ sở, nhà đất, tài sản công sau sắp xếp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại buổi giám sát; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo theo hướng đánh giá khách quan, đúng trọng tâm; các kiến nghị phải rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và có khả năng kiểm tra kết quả thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi việc thực hiện thông báo kết luận sau giám sát.