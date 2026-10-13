Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát và các thành viên Đoàn giám sát.

Giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan và công tâm

Quán triệt mục đích, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Bí thư về cuộc giám sát, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, luôn được Đảng, Nhà nước và Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Thời gian qua, ngành giáo dục đã huy động các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và nhân lực, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, trước yêu cầu ngày càng cao đối với sự phát triển của đất nước, Ban Bí thư quyết định thành lập các đoàn giám sát, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các nội dung, nhiệm vụ liên quan công tác giáo dục, tập trung vào chuyên đề giáo dục phổ thông.

Chúng ta đánh giá khách quan những ưu điểm đạt được, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại và cần tiếp tục khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp, tham mưu Bộ Chính trị ban hành những chủ trương cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Công bố Quyết định số 401-QĐNS/TW ngày 9/10/2026 của Ban Bí thư thành lập Đoàn giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TWcủa Bộ Chính trị, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.

Đoàn giám sát gồm 16 thành viên, do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm Phó Trưởng đoàn Thường trực.

Theo kế hoạch, việc giám sát nhằm xem xét, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của các tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW. Quá trình giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh; tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực công bố Quyết định số 401-QĐNS/TW và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW trong lĩnh vực giáo dục phổ thông. Trong đó, chú trọng đánh giá toàn diện công tác liên quan nội dung sách giáo khoa; công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng.

Thời gian giám sát được tính từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo; làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan để thẩm tra, xác minh các nội dung giám sát. Trường hợp cần thiết, đoàn giám sát có thể trưng cầu ý kiến các tổ chức, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Đoàn giám sát tổ chức hội nghị trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát, tiếp thu ý kiến thảo luận, kiến nghị bằng văn bản (nếu có); tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc còn ý kiến khác nhau, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát và dự thảo thông báo kết luận trình Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với việc ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục nhận thức rõ động lực và trách nhiệm lớn trong bối cảnh mới, với những yêu cầu mới về phát triển đất nước.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Theo Bộ trưởng, việc Ban Bí thư thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề liên quan giáo dục phổ thông vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để báo cáo những công việc đang triển khai, kết quả đạt được, kiến nghị về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời cũng là cơ hội để học hỏi, lắng nghe những ý kiến khách quan từ các ban Đảng. Những kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát cũng giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng báo cáo bảo đảm trung thực, đầy đủ thông tin, cập nhật kịp thời; các tài liệu kèm theo cũng được cung cấp đầy đủ, toàn diện và đúng thời hạn. Bộ đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn Giám sát và các bên liên quan, lựa chọn địa phương, đơn vị, chuyên gia để Đoàn có được thông tin toàn diện nhất.

Giám sát theo chương trình tổng thể

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, cuộc giám sát không đi tìm vi phạm mà đây là hoạt động giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và cả hệ thống chính trị quan tâm. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp, chủ trương nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới, bảo đảm đạt hiệu quả tốt hơn. Nếu được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chắc chắn sẽ tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.

Cuộc giám sát không đi tìm vi phạm mà đây là hoạt động giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và cả hệ thống chính trị quan tâm. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trên cơ sở Quyết định số 401-QĐNS/TW, Kế hoạch giám sát và các ý kiến trao đổi, đồng chí Trịnh Văn Quyết đi vào cụ thể một số nội dung giám sát, liên quan chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; điều kiện bảo đảm gồm trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Phương pháp tiến hành cần lấy Nghị quyết số 71-NQ/TW làm căn cứ, đối chiếu với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành để đánh giá việc tổ chức thực hiện trên thực tế. Trên cơ sở các nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quá trình triển khai; những nội dung nào chưa thực hiện được, vướng mắc ở đâu, nguyên nhân là gì; xác định những vấn đề còn thiếu, những nội dung phù hợp hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh cần thiết… Việc đánh giá phải dựa trên số liệu, dẫn chứng cụ thể, không dừng ở nhận định chung chung.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo theo đề cương gợi ý của Đoàn giám sát, bảo đảm trung thực, khách quan, có số liệu, dẫn chứng cụ thể; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ công tác giám sát; cử lãnh đạo và bộ phận đầu mối thường trực để phối hợp cùng Đoàn suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần phối hợp tổ chức các buổi làm việc, khảo sát, giải trình, trả lời đầy đủ những nội dung Đoàn yêu cầu; giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo có uy tín tham gia thẩm định sách giáo khoa, các hội thảo, tọa đàm, nhằm tìm ra phương án phù hợp để hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.

Nhấn mạnh ý nghĩa của công tác giáo dục phổ thông, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định đây là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của mỗi thế hệ người Việt Nam. Mỗi trang sách giáo khoa, mỗi lớp học, mỗi người thầy đều gắn với tương lai của hàng chục triệu học sinh và niềm tin của hàng chục triệu gia đình. Vì vậy, cuộc giám sát phải được tiến hành thực chất, đến nơi đến chốn, thẳng thắn và trung thực, đánh giá đúng tình hình. Qua đó, tạo cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chủ trương, quyết sách phù hợp, góp phần đưa giáo dục phổ thông vào nền nếp, ổn định, nâng cao chất lượng, xứng đáng là nền tảng, lực lượng nòng cốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong tương lai.