Giám sát việc thực hiện khu tái định cư dự án đường đôi vào TP. Phan Rang - Tháp Chàm

Chiều 15-10, tại phường Phan Rang, đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư trên địa bàn tỉnh” và các thành viên đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, 2 địa phương Phan Rang, Phước Dinh về hạng mục Khu tái định cư - Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía nam), tỉnh Ninh Thuận (cũ) theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập).

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và 2 địa phương báo cáo một số vấn đề liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía nam), tỉnh Ninh Thuận (cũ) và hạng mục khu tái định cư của dự án này, đồng chí Lữ Thanh Hải và các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị, địa phương làm rõ một số vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư, hạng mục đầu tư khu tái định cư của dự án; tiến độ thực hiện, mốc thời gian hoàn thành, công tác nghiệm thu công trình; việc bố trí tái định cư, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; việc giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và 2 địa phương bám sát đề cương giám sát, giải trình, làm rõ các vấn đề được đoàn giám sát đặt ra tại buổi làm việc, hoàn chỉnh báo cáo gửi đoàn giám sát.

Đồng chí Lữ Thanh Hải và các thành viên đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Khu tái định - Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía nam), tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía nam), tỉnh Ninh Thuận (cũ) có tổng mức đầu tư 503,874 tỷ đồng, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án 136.386m². Trong đó, hạng mục khu tái định cư có tổng mức đầu tư khoảng 56,953 tỷ đồng (18,695 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng và 38,258 tỷ đồng chi phí xây lắp); diện tích đất xây dựng 42.200m².

Đến nay, hạng mục khu tái định cư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với 214 lô đất, trong đó có 100 lô bố trí tái định cư và 114 lô thuộc diện thu tiền sử dụng đất. Qua khảo sát thực tế, đoàn giám sát nhận thấy đến nay có rất ít hộ dân xây dựng nhà ở tại khu tái định cư này.