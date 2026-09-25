Giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Đông Hải

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hải Trương Hà Giang báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND xã, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Các nội dung bắt buộc công khai được thực hiện theo quy định; cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng. Xã đã tiếp nhận gần 8.500 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó phần lớn nộp trực tuyến.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Hải phục vụ tốt người dân, tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hồ sơ..

Vai trò giám sát của Uỷ ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Nhân dân đối với hoạt động chính quyền tiếp tục được phát huy. Đối với các nhiệm vụ có quy mô lớn, UBND xã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tạo điều kiện để người dân tham gia kiểm tra, giám sát.

Thành viên Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao đổi về kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Đông Hải.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cùng đại diện cấp uỷ, chính quyền và ban công tác Mặt trận các ấp trao đổi, làm rõ những kết quả, khó khăn trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Xã kiến nghị cấp thẩm quyền tiếp tục ban hành hướng dẫn cụ thể, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Điền, xã Đông Hải, trao đổi một số nội dung do Đoàn giám sát đặt ra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sáng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đông Hải, đề nghị UBND xã bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở. Uỷ ban MTTQ xã cần báo cáo kết quả tiếp nhận ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền qua môi trường số sau 2 tháng triển khai; đồng thời tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân đề nghị UBND xã Đông Hải khẩn trương bổ sung giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu việc thực hiện phải đi vào thực chất, bám sát phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. /.