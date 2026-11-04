Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Tri Lễ

Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND xã Tri Lễ, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã được quan tâm thực hiện. UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, Ban Chỉ đạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Tri Lễ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cuối năm 2025, toàn xã có 1.346 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó có 166 hộ nghèo (chiếm 7,62%); 1.180 hộ cận nghèo (chiếm 54,15%).

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Đến cuối tháng 10/2026, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ nguồn kinh phí các năm trước chuyển sang năm 2026 là hơn 8,1 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 7,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng là 213 triệu đồng. UBND xã đã giải ngân được trên 2,3 tỷ đồng, bằng 29,01% kế hoạch vốn, trong đó, dự án 2 và dự án 3 đã hoàn thành và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân chung của chương trình còn thấp, một số dự án chưa giải ngân được.

Đại diện Phòng Kinh tế xã phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Tri Lễ trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND xã Tri Lễ làm tốt công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững để người dân tham gia thực hiện; khẩn trương rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; rà soát lại các nguồn vốn, xác định rõ từng loại nguồn vốn để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; rà soát lại chất lượng triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, xã chủ động trao đổi, thông tin với các sở, ngành liên quan những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.