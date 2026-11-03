Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Hội Hoan

Các đại biểu dự chương trình giám sát

Lãnh đạo UBND xã Hội Hoan báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Theo báo cáo, thời gian qua, UBND xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, UBND xã đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại chương trình

Về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND xã triển khai theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Qua kết quả rà soát, năm 2025 toàn xã có 111 hộ nghèo, chiếm 6,07%; 444 hộ cận nghèo, chiếm 24,26%. So với năm 2024, giảm 15 hộ nghèo và 143 hộ cận nghèo.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại chương trình

Đối với nguồn vốn các Chương trình MTQG kéo dài sang năm 2026, tổng vốn năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 695,997 triệu đồng. Trong đó, các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; giảm nghèo về thông tin, nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình đang được xã triển khai.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại chương trình

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 được gộp chung thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2026, xã Hội Hoan được phân bổ nguồn vốn hơn 5 tỷ đồng (vốn đầu tư hơn 3,9 tỷ đồng; vốn chi thường xuyên hơn 1,1 tỷ đồng). Đối với vốn đầu tư, hiện nay các công trình đã triển khai thi công và thanh toán tạm ứng, dự kiến các công trình hoàn thành trong năm 2026, thanh toán 100% số vốn trước 31/1/2027; đối với vốn chi thường xuyên, các cơ quan được phân bổ hiện đang triển khai thực hiện, ước giải ngân hoàn thành trước 31/1/2027.

Lãnh đạo xã Hội Hoan phát biểu ý kiến tại chương trình

Lãnh đạo xã Hội Hoan phát biểu ý kiến tại chương trình

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Hội Hoan trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Hội Hoan tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG; thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo mục tiêu, tiến độ kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện của các thôn, trong đó phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động trao đổi, thông tin với các sở, ngành liên quan những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.