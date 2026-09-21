Giám sát việc thực hiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo tại phường Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn cùng Đoàn giám sát khảo sát tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc). Ảnh: Hiền Chi

Đoàn đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã - một trong Tứ trấn của Kinh thành Thăng Long xưa, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và làm việc tại UBND phường.

Tạo thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Theo báo cáo, phường Hoàn Kiếm hiện có 158 di tích, trong đó 38 di tích đã được xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 27 di tích cấp quốc gia và 9 di tích cấp thành phố. UBND phường chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết đồng bào có đạo; tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Tình hình an ninh trật tự nhiều năm qua ổn định, không phát sinh điểm nóng phức tạp liên quan tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng (thứ nhất từ phải sang) báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: Hiền Chi

Công tác quản lý các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung được thực hiện bài bản. Hiện trên địa bàn có 3 điểm nhóm được chấp thuận hoạt động, gồm: Tin Lành H’mong Hà Nội, KOINONIA Hà Nội và Tin Lành Emmanuen.

Phường hiện có 16 điểm nhà, đất do các cơ sở tôn giáo quản lý, sử dụng và 46 điểm nhà, đất do các cơ sở tín ngưỡng quản lý. Chính quyền phường đã hướng dẫn các cơ sở thực hiện kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) được chính quyền hướng dẫn, cấp phép cải tạo, sửa chữa 2 lần, vào năm 2012 và 2026.

Công tác giải phóng mặt bằng, tu bổ, tôn tạo di tích được quan tâm. Đến nay, phường đã hoàn thành tu bổ, tôn tạo 5/5 di tích (gồm: Đình Thanh Hà; đền Hỏa Thần; đình Quan Đế; ngôi nhà di sản 87 Mã Mây; cổng Tam quan và giảng đường chùa Bà Đá) với tổng kinh phí 242,052 tỷ đồng.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hiền Chi

Việc phát huy giá trị di tích từng bước được chú trọng, gắn với các hoạt động văn hóa, sự kiện cộng đồng. Phường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá di tích; triển khai gắn mã QR, số hóa tài liệu, ảnh, phim tư liệu; xây dựng 4 tour du lịch trải nghiệm và tích hợp bản đồ số du lịch.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường Hoàn Kiếm còn gặp khó khăn do số lượng cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo lớn, phân bố dày đặc trong khu vực đô thị lịch sử; một số di tích, cơ sở tôn giáo xuống cấp, việc phát huy giá trị di sản chưa đồng đều.

Quản lý gắn với tuyên truyền, đối thoại

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao UBND phường Hoàn Kiếm đã quan tâm, chủ động triển khai công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm; sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được tăng cường. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định; công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được phường chú trọng, bước đầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận. Ảnh: Hiền Chi

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị phường Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; thường xuyên cập nhật quy định mới, nâng cao chất lượng tham mưu và quản lý nhà nước tại cơ sở. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chú trọng kỹ năng nắm tình hình, đối thoại, tuyên truyền, vận động và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và nhân dân. Phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo, vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phường tiếp tục rà soát các vấn đề liên quan đến nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo; củng cố hoạt động của các ban bảo vệ di tích, tiểu ban di tích, có giải pháp hỗ trợ những thành viên lớn tuổi trong tiếp cận, sử dụng công nghệ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống, hoạt động cộng đồng và phát triển du lịch văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hiền Chi

Đặc biệt, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị phường quán triệt quan điểm quản lý nhà nước phải đi đôi với bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo tồn gắn với phát huy giá trị; quản lý gắn với tuyên truyền, vận động và đối thoại; xử lý các vấn đề phát sinh phải chủ động, từ sớm, từ cơ sở. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc, chức việc, người có uy tín và cộng đồng dân cư trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.