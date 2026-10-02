Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí

Lãnh đạo TP. Huế phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn từ năm 2022 đến ngày 31/7/2026, các chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai đúng đối tượng, điều kiện, mức hưởng và quy trình theo quy định.

Đến ngày 31/7/2026, toàn thành phố có 35.200 người hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng và 44.779 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong giai đoạn này, thành phố đã thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng cho hơn 320.000 lượt đối tượng, với tổng kinh phí hơn 2.084 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng cho hơn 27.000 lượt người, với kinh phí gần 130 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành y tế phối hợp thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định, từng bước chuyển đổi phương thức chi trả từ tiền mặt sang tài khoản. Đến ngày 31/7/2026, hơn 50.200 trong tổng số gần 80.000 đối tượng đã được mở tài khoản, đạt tỷ lệ 62,8%.

Khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện chính sách; đẩy nhanh tiến độ chi trả, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và rà soát, khắc phục các trường hợp hưởng sai chế độ...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lương Bảo Toàn ghi nhận những kết quả của ngành y tế trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát danh sách người cao tuổi được hưởng các chính sách của Nhà nước nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi; tăng cường về cơ sở để trao quà của Chủ tịch nước và thành phố đến tận tay người dân; phối hợp với các ban ngành liên quan để thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cho các đối tượng trên địa bàn.

Đối với công tác quản lý dữ liệu, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông giữa các ngành; tiếp tục tập huấn, nâng cao nghiệp vụ và xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.