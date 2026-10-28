Giám sát việc thực hiện chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn thực tế triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh gần 4.500 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 92% kế hoạch. Riêng nguồn kinh phí sự nghiệp, giải ngân đạt gần 85% kế hoạch. Nguồn lực của chương trình được sử dụng để triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, đầu tư cơ sở hạ tầng và giải quyết những nhu cầu thiết yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành 18/31 mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình. Giai đoạn từ tháng 1 đến ngày 31/8/2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 134 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026; nguồn ngân sách địa phương giải ngân 360 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Việc phân bổ vốn có thời điểm chậm; một số văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách ban hành chưa kịp thời; nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương còn hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện một số nội dung hỗ trợ sản xuất tại cơ sở gặp khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo...

Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn giám sát đã phân tích, đề nghị làm rõ những khó khăn trong quá trình phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí; làm rõ nguyên nhân một số nội dung, chỉ tiêu chưa đạt tiến độ. Đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát việc thực hiện các chính sách, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, bảo đảm các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng...

Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, rà soát toàn diện quá trình triển khai chương trình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt.

Lãnh đạo Sở Dân Tộc và Tôn giáo báo cáo làm rõ những nội dung đoàn giám sát đề nghị.

Đối với những chính sách không còn phù hợp với thực tiễn hoặc phát sinh bất cập trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở cần nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sửa đổi hoặc đề xuất đưa ra khỏi chính sách. Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, bảo đảm chính sách hỗ trợ sát thực tế và đáp ứng nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.