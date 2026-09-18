Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại xã Than Uyên

Theo kết quả báo cáo, trên địa bàn xã Than Uyên từ năm 2021 đến nay, các chủ thể đã được đánh giá phân hạng 28 lượt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó: đánh giá mới 20 sản phẩm, đánh giá lại 8 sản phẩm, hết hạn 13 sản phẩm (đã bao gồm cả sản phẩm hết hạn của năm 2020). Tính đến thời điểm hiện tại toàn xã có 19 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn, đang kinh doanh. Năm 2026, đang hướng dẫn 2 chủ thể hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa sản phẩm, dự kiến đánh giá, phân hạng trong tháng 11/2026.

Quang cảnh buổi giám sát.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Đến nay, các sản phẩm tham gia OCOP đã không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp và có nhiều chuyển biến về quy mô, chất lượng, quy trình sản xuất, chế biến cũng như mẫu mã bao bì, hệ thống thương hiệu; đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến như: VietGAP, ISO, HACCP và tăng doanh số bán hàng so với trước khi tham gia chương trình.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị trong thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; các chủ thể đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm và tạo việc làm cho người lao động; khuyến khích đa dạng các đối tượng tham gia xây dựng sản phẩm; quan tâm xây dựng, phát triển sản phẩm mới. Đối với các sản phẩm đã đạt sao cần chú ý nâng cao chất lượng, mẫu mã, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tạo ra các sản phẩm sạch để giữ vững thương hiệu sản phẩm. Xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm; giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đoàn thể trong thực hiện kế hoạch, mục tiêu thực hiện Chương trình OCOP trong giai đoạn tới để đạt được hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi giám sát.

Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH MTV Dũng Long (tổ dân phố 2) và hộ kinh doanh Tòng Thị Thắm (tổ dân phố 3) cùng 1 số cơ sở trên địa bàn.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại công ty TNHH MTV Dũng Long (tổ dân phố 2).