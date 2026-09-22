Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thị

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì buổi giám sát.

Báo cáo của 5 xã, phường tại buổi giám sát cho thấy các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phân công trách nhiệm rõ ràng cho cán bộ chuyên môn. Việc phân cấp, ủy quyền giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao tính chủ động trong quản lý quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng.

Công tác quản lý quy hoạch tuân thủ các quy định của pháp luật. Hồ sơ quy hoạch được công khai minh bạch tại trụ sở, nhà văn hóa và cổng thông tin điện tử để Nhân dân giám sát. Việc hướng dẫn xây dựng theo chỉ giới, mốc giới và chiều cao kiến trúc được chú trọng nhằm giữ gìn mỹ quan và cảnh quan không gian.

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc phát biểu tại buổi giám sát.

Tập trung phát triển đô thị, hạ tầng và môi trường, các địa phương tích cực ra quân chỉnh trang đô thị, giải tỏa chợ tạm, giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và duy trì phong trào vệ sinh môi trường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, chiếu sáng, cây xanh, thoát nước...) từng bước được đầu tư, duy tu.

Cùng với đó, các địa phương chú trọng phối hợp triển khai các dự án nhà ở, nhà ở xã hội và khu đô thị. Trong đó, xã Cẩm Khê hiện có 6 dự án đô thị/nhà ở thương mại và 1 dự án nhà ở xã hội. Xã Lâm Thao có 2 dự án khu nhà ở. Phường Âu Cơ đang triển khai 2 dự án khu đô thị mới. Phường Phong Châu đang triển khai 20 dự án phát triển đô thị.

Phường Phú Thọ đang phối hợp nhận bàn giao, khôi phục 15 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; tiến hành rà soát công tác bàn giao, tiếp nhận đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại 2 dự án khu đô thị và 1 dự án khu nhà ở xã hội; đồng thời, phối hợp thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Phú Hà...

Tại buổi giám sát, các địa phương kiến nghị Quốc hội, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng, kiến trúc, nhà ở, kinh doanh bất động sản và quản lý phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý đô thị theo hướng tăng tính chủ động cho chính quyền cấp cơ sở, bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, địa phương; ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành và địa phương trong quản lý hành lang, vỉa hè các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; phân định rõ trách nhiệm, phạm vi xử lý; phân cấp thẩm quyền mạnh hơn nữa cho cấp xã trong triển khai các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn; ban hành quy chế mẫu về quản lý kiến trúc trên các địa bàn đô thị, tạo điều kiện để các phường nghiên cứu học tập và triển khai phù hợp.

Quang cảnh buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh biểu dương kết quả các địa phương đã đạt được, đặc biệt là sự chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp.

Đồng chí chỉ ra những bất cập, vướng mắc tại các xã, phường. Trong đó, nhấn mạnh sự thiếu đồng bộ giữa các cấp quy hoạch (quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết); thiếu cán bộ có chuyên môn về xây dựng/đô thị ở cấp xã; nguồn vốn đầu tư công bị hạn chế và phụ thuộc vào nguồn thu tiền sử dụng đất...

Đồng chí khẳng định, thông qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nắm bắt nhiều thông tin quan trọng, nhất là vướng mắc, khó khăn về hạ tầng, nguồn lực và nhân sự tại địa phương. Đoàn sẽ tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các xã, phường, báo cáo Quốc hội và chuyển UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.