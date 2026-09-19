Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với các dự án đầu tư nhà ở.

Dự cuộc giám sát có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường: Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Vân Sơn, Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Yên Châu.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2015 đến 31/5/2026. Nội dung giám sát tập trung tại các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Đoàn đã xem xét tổng thể 33 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn giám sát, trong đó tập trung đánh giá 22 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo Đoàn giám sát, các sở, ngành cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng nhà ở; tham mưu ban hành tương đối đầy đủ các văn bản làm cơ sở triển khai. Toàn tỉnh huy động nguồn lực ngoài ngân sách thực hiện 33 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 36.570 tỷ đồng, góp phần phát triển hạ tầng, tạo quỹ nhà ở và chỉnh trang đô thị. Các thủ tục thẩm định, cấp phép, nghiệm thu, giao đất, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết; đã cấp 1.182/2.035 Giấy chứng nhận tại các dự án, trong đó 1.069 giấy cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các sở đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản phân cấp.

Đồng chí Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương đã phối hợp, triển khai hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật đối với các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các sở ngành quan tâm đến tiến độ khắc phục tồn tại hạn chế và đoàn giám sát chỉ ra; nghiên cứu kỹ và đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả đối với các dự án đầu tư nhà ở trong thời gian tới.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình giám sát nhằm đánh giá toàn diện kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục, tránh để các dự án kéo dài. Đoàn giám sát cần đánh giá sâu việc quyết toán, quản lý, vận hành sau đầu tư; sự phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hiệu quả xã hội của các dự án. Đồng thời, hoàn thiện báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh.