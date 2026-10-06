Giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chính sách phát triển NƠXH đối với người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, cơ chế, chính sách, chỉ tiêu có liên quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-1-2025 đến 15-9-2026.

Đoàn giám sát thực tế tại Dự án nhà ở xã hội Pisico. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo, tại phường Quy Nhơn Nam hiện có Dự án NƠXH Bông Hồng do Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tân Việt làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 24.500 m2, gồm 783 căn hộ, thời gian thực hiện từ quý III/2025 đến quý III/2029.

Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về dự án; bố trí công chức hướng dẫn trực tiếp cho người dân về quy trình, biểu mẫu, điều kiện cần thiết để được xác nhận thực trạng nhà ở và đối tượng thụ hưởng.

Phường Quy Nhơn Bắc hiện có 10 dự án NƠXH với 8.907 căn hộ, trong đó có 6 dự án đang triển khai và đã khởi công, 4 dự án chưa khởi công; đồng thời, có 3 dự án thuộc khu vực dự kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NƠXH - nhà ở cho lực lượng vũ trang giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đẩy mạnh thông tin về các dự án, phường đã rà soát nhu cầu về nhà ở và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hướng dẫn về thủ tục hành chính cho công dân có nhu cầu.

Tại buổi giám sát, các địa phương kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư để giảm giấy tờ xác nhận cho người dân; tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất ổn định cho người mua nhà và chủ đầu tư.

Đồng thời, địa phương cũng đề nghị đẩy nhanh việc phê duyệt quy hoạch, xác định giá bán các dự án NƠXH và có giải pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thương

Các thành viên đoàn giám sát cũng đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc về lãi suất và thời hạn cho vay vốn ưu đãi; xác nhận điều kiện về nhà ở; xác nhận thu nhập đối với người lao động tự do không có hợp đồng lao động…

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Huỳnh Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban Văn hóa - Xã Hội HĐND tỉnh ghi nhận sự quan tâm các địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện các chính sách về NƠXH trên địa bàn.

Bà Hà đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và cơ quan liên quan hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ dự án; cập nhật tiến độ, khả năng hoàn thành, thời điểm đưa vào sử dụng để những hộ đủ điều kiện được sớm tiếp cận nhà ở; rà soát quỹ đất dự kiến phát triển các dự án NƠXH, nhà ở thương mại để đảm bảo nguồn cung cho giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh buổi giám sát tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị Sở Xây dựng cập nhật cụ thể tiến độ của từng dự án. Các sở, ban, ngành liên quan và địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, chính sách được thực hiện công khai, minh bạch.

Qua đó, giúp người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và người lao động được tiếp cận NƠXH theo đúng quy định của pháp luật.