Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển giao thông nông thôn tại xã Quốc Khánh và Quốc Việt

Trong chương trình, đoàn tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn tại 2 xã.

Chủ tịch UBND xã Quốc Khánh báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kiến nghị các nội dung với đoàn giám sát

Theo báo cáo, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền 2 xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết; đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bí thư Đảng ủy xã Quốc Việt phát biểu làm rõ hơn kết quả thực hiện các nghị quyết và kiến nghị các nội dung của xã với đoàn giám sát

Đối với chính sách theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh, các xã đã thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, góp phần động viên, khích lệ đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại xã Quốc Khánh, từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã đã phối hợp với các đơn vị tổ chức phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, đường tuần tra, đường kiểm tra cột mốc quốc giới với tổng chiều dài là 5.624 m. Hoạt động này đã thu hút 132 người dân tham gia với 158 công lao động, tổng kinh phí hỗ trợ theo nghị quyết hơn 41 triệu đồng.

Tại xã Quốc Việt, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025, xã đã chi trả hơn 45 triệu đồng hỗ trợ người dân; công tác hỗ trợ năm 2026 đang được xã hoàn thiện hồ sơ.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu thảo luận

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 44 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn, UBND 2 xã đã chỉ đạo rà soát hiện trạng mạng lưới giao thông, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, nhu cầu xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, duy tu; đồng thời tổng hợp danh mục các công trình giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ kết quả triển khai hai nghị quyết, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của 2 xã trong triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân; phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả các chính sách. Trong quá trình thực hiện, cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi những nội dung chưa phù hợp. Đồng thời chủ động nắm bắt ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về thực hiện các chính sách hỗ trợ; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và chung tay xây dựng giao thông nông thôn.

Đồng chí lưu ý: Hai xã cần rà soát lại các công trình thực hiện theo Nghị quyết số 44 của HĐND tỉnh; xác định rõ thứ tự ưu tiên các công trình theo giai đoạn. Đối với các kiến nghị của 2 xã, đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, tiếp thu và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.