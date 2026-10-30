Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển giao thông nông thôn tại xã Khuất Xá và xã Mẫu Sơn

Trong chương trình, đoàn tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 44 ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn tại 2 xã Khuất Xá và Mẫu Sơn.

Các đại biểu dự buổi giám sát

Xã Khuất Xá có 11 thôn, trong đó có 3 thôn giáp biên với đường biên giới dài 12,551 km; xã Mẫu Sơn có 12 thôn, trong đó có 4 thôn giáp biên, đường biên giới dài trên 16 km.

Thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chínhsách hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển giao thông nông thônđược cấp ủy, chính quyền 2 xãlãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng trên địa bàn triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Khuất Xá báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 03 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh, các xã đã thực hiện chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định, qua đó góp phần động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới, chung tay giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đối với Nghị quyết số 44 của HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị đầu tư các công trình giao thông nông thôn được các xã triển khai đầy đủ, bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên đoàn giám sát trao đổi các nội dung tại buổi giám sát

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát phát biểu trao đổi các nội dung trong chương trình

Thành viên đoàn giám sát phát biểu trao đổi các nội dung trong chương trình

Cụ thể xã Khuất Xá đang thực hiện 2 công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn gồm cầu Luống Pùng và đường Bó Luồng - Tằm Hán - Bản Quyêng. Đối với xã Mẫu Sơn, địa phương đã rà soát xây dựng 2 công trình đường xã với chiều dài cứng hóa là 1,7 km.

Các dự án đã được phân bổ vốn cụ thể, triển khai theo tiến độ đề ra, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm", nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, ngày công thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mẫu Sơn giải trình, kiến nghị các nội dung với đoàn giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ở các xã thời gian qua và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở các xã thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các lực lượng chức năng, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Đồng thời, rà soát, ưu tiên danh mục công trình đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, bảo đảm chất lượng và thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp để phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết; đề nghị các xã tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu và kiến nghị cụ thể, sát thực tiễn.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại tuyến đường thôn Bó Luồng - Tằm Hán (xã Khuất Xá)

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát thực tế tại tuyến đường thôn Bó Luồng - Tằm Hán (xã Khuất Xá).