Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển giao thông nông thôn tại xã Ba Sơn và Cao Lộc

Trong chương trình, đoàn tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 44 ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn tại 2 xã Ba Sơn và Cao Lộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Cao Lộc báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn với đoàn giám sát

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Sơn báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn với đoàn giám sát

Theo báo cáo tại buổi giám sát, xã Cao Lộc có 8 thôn, trong đó có 3 thôn giáp biên với đường biên giới dài 13,63 km; xã Ba Sơn có 13 thôn, trong đó có 8 thôn giáp biên, đường biên dài 41,882 km.

Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên đoàn giám sát trao đổi các nội dung tại buổi giám sát

Thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chínhsách hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển giao thông nông thônđược cấp ủy, chính quyền 2 xãlãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng trên địa bàn triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Lộc giải trình, kiến nghị các nội dung với đoàn giám sát

Đối với chính sách theo Nghị quyết số 03 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh, các xã đã thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, góp phần động viên, khích lệ đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính, thành viên đoàn giám sát phát biểu trao đổi các nội dung trong chương trình

Về thực hiện Nghị quyết số 44 của HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị đầu tư các công trình giao thông nông thôn được các xã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục pháp lý liên quan.

Cụ thể tại xã Ba Sơn, địa phương đang thực hiện 3 công trình chuyển tiếp thực hiện trước đó và 5 công trình khởi công mới trong đó có một số công trình kết nối với khu vực biên giới. Tại xã Cao Lộc, địa phương đã rà soát xây dựng 4 cầu kiên cố thay thế ngầm tràn và xây dựng 4 tuyến đường trên địa bàn.

Các dự án đã được phân bổ vốn cụ thể, triển khai theo tiến độ đề ra, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm", nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp cát, đá, sỏi, ngày công thực hiện.

Phó Trưởng Ban Pháp chế,HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát phát biểu trao đổi các nội dung trong chương trình

Chủ tịch UBND xã Ba Sơn giải trình, kiến nghị các nội dung với đoàn giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở các xã thời gian qua và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở các xã thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với đồn biên phòng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện 2 nghị quyết trên; quá trình thực hiện phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những nội dung cần sửa đổi. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, chung tay xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ các xã phối hợp tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đối với kiến nghị của các xã, đồng chí khẳng định đoàn sẽ nghiên cứu tiếp thu gửi cấp có thẩm quyền xem xét.

Đoàn khảo sát thực tế tại công trình đường Pàn Lại - Lục Tát (xã Cao Lộc)

Đoàn khảo sát tại khu vực mốc biên giới 1186 (xã Ba Sơn)

Đoàn khảo sát thực tế tại công trình tuyến đường Khau Lạp, thôn Bản Héc (xã Cao Lộc)

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát thực tế tại công trình tuyến đường Khau Lạp, Pàn Lại - Lục Tát (xã Cao Lộc) và đường Bản Vàng - Mốc biên giới 1186 (xã Ba Sơn).