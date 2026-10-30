Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín

Đoàn giám sát chuyên đề, Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

Các đại biểu dự cuộc giám sát.

Thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách; phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bình chọn, công nhận và thực hiện chế độ đối với người có uy tín. Đến ngày 20/9/2026, toàn tỉnh có 2.165 người có uy tín, trong đó 1.315 người là đảng viên. Từ năm 2025 đến nay, Sở đã tổ chức 8 hội nghị cung cấp thông tin với 670 lượt người tham gia; tổ chức 3 đoàn học tập kinh nghiệm với 120 người tham gia. Đồng thời, cấp phát hơn 802.000 tờ báo các loại; thăm, chúc Tết 100 người, hỗ trợ 5 người ốm đau và 120 hộ gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc giám sát.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách còn một số hạn chế: Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát huy vai trò người có uy tín trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương; công tác rà soát, bình chọn, công nhận ở một số xã còn chậm, chưa đủ số lượng theo quy định. Hoạt động của một bộ phận người có uy tín hiệu quả chưa cao.

Các đại biểu dự cuộc giám sát.

Tại cuộc giám sát, các thành viên Đoàn đã làm rõ những khó khăn trong quản lý, thực hiện chế độ, chính sách, bố trí kinh phí và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận cuộc giám sát.

Phát biểu kết luận tại cuộc giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả Sở Dân tộc và Tôn giáo triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn; quan tâm rà soát, bình chọn, công nhận đúng đối tượng; đổi mới công tác cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kịp thời biểu dương, động viên để người có uy tín phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.