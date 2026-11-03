Giám sát việc thực hiện chính sách đối với học sinh DTTS tại xã Đồng Kho

Đồng chí Đa Cát Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc với UBND xã Đồng Kho

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Đồng Kho, Trường Tiểu học - THCS La Ngâu và làm việc với UBND xã Đồng Kho nhằm đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh DTTS trong 2 năm học 2024-2025 và 2025-2026; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Đồng Kho Hồ Xuân Điện cho biết, năm học 2025-2026, toàn xã có 1.124 học sinh DTTS, trong đó có 566 học sinh nữ. Thời gian qua, địa phương đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh cơ bản đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Trong 2 năm học 2024-2025 và 2025-2026, tổng kinh phí được phân bổ để thực hiện các chính sách hỗ trợ là hơn 5,48 tỷ đồng; đã giải ngân hơn 5,09 tỷ đồng, đạt 92,75%. Các chính sách được triển khai đã góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, tạo điều kiện để học sinh DTTS duy trì việc học tập, tiếp cận giáo dục.

Bữa ăn trưa tại Trường Mầm non Đồng Kho

Tại Trường Mầm non Đồng Kho, số trẻ DTTS trong 2 năm học 2024-2025 và 2025-2026 lần lượt là 154 và 139 trẻ. Các chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí học tập và hỗ trợ trẻ được triển khai đúng đối tượng, đúng quy định. Tổng kinh phí được giao trong 2 năm học hơn 820 triệu đồng, đã giải ngân toàn bộ. Công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được nhà trường thực hiện công khai, minh bạch.

Đoàn Giám sát làm việc tại Trường Tiểu học - THCS La Ngâu

Đối với Trường Tiểu học - THCS La Ngâu, năm học 2025 - 2026, nhà trường có 390 học sinh, trong đó học sinh dân tộc K’ho chiếm đa số. Trong học kỳ 1, có 349 học sinh được hỗ trợ theo Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh với kinh phí 279,2 triệu đồng; nhà trường đã chi trả 100% kinh phí được giao trong học kỳ này. Kỳ 2, có 345 học sinh thuộc diện hỗ trợ DTTS, 32 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập và 9 học sinh được hỗ trợ theo chính sách đối với người khuyết tật. Tổng kinh phí được giao hơn 880 triệu đồng, đã thực hiện hơn 541 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh DTTS trên địa bàn xã vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một bộ phận phụ huynh còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, chuẩn bị hồ sơ; một số giấy tờ cá nhân chưa thống nhất. Điều kiện kinh tế, đi lại và sinh kế của người dân còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc phối hợp thực hiện chính sách.

Đồng chí Đa Cát Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của địa phương và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc. Qua kiểm tra thực tế tại 2 trường học, đồng chí ghi nhận kết quả triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất, bảo đảm phản ánh khách quan, sát với tình hình thực tế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các đối tượng thụ hưởng chính sách; hướng dẫn phụ huynh học sinh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm học sinh được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xét duyệt đối tượng, cấp phát, chi trả các chế độ, chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, bỏ sót.

Đồng chí cũng nhấn mạnh xã Đồng Kho cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường, duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng bỏ học. Phổ biến đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước để phụ huynh và học sinh biết, chủ động tiếp cận, thụ hưởng. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách, đồng chí đề nghị địa phương quan tâm huy động các nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách để hỗ trợ học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn bằng những hình thức thiết thực như trao học bổng, tặng quà, hỗ trợ xe đạp và các điều kiện phục vụ học tập.