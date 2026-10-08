Giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các xã Hiền Kiệt, Phú Xuân

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, sau sắp xếp đơn vị hành chính, mặc dù địa bàn quản lý, đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, các chính sách an sinh xã hội cơ bản được triển khai ổn định, bảo đảm quyền lợi của người dân. Công tác rà soát, quản lý, cập nhật thông tin đối tượng được quan tâm; các chính sách giảm nghèo, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội, hưu trí xã hội, ưu đãi người có công và tín dụng chính sách được thực hiện theo quy định.

Lãnh đạo xã Hiền Kiệt báo cáo việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố năm 2026 tại địa phương.

Lãnh đạo xã Phú Xuân báo cáo việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố năm 2026 tại địa phương.

Việc chi trả trợ cấp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chủ yếu qua tài khoản, tạo thuận lợi cho người hưởng và góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách được chú trọng; việc cập nhật thông tin trên giấy tờ, hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp được quan tâm thực hiện.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được duy trì. Những vấn đề liên quan đến thay đổi địa giới, tên gọi đơn vị hành chính, chế độ, chính sách và những khó khăn phát sinh trong thực tế được tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Quốc Tiến kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy các xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; kịp thời chấn chỉnh những nội dung chưa đầy đủ, chưa đúng quy định.

Đồng chí lưu ý các xã cần quản lý, cập nhật chính xác, đồng bộ thông tin dân cư và đối tượng thụ hưởng, hạn chế bỏ sót, trùng lặp; tiếp tục rà soát chính sách đối với người có công, huy động nguồn lực xã hội chăm lo các đối tượng. Đồng thời, đổi mới hình thức tuyên truyền, phù hợp đặc điểm địa bàn miền núi; hoàn thiện hồ sơ, số liệu theo dõi việc thực hiện chính sách.

Đoàn giám sát đề nghị 2 xã xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, xác định rõ nội dung, thời gian và trách nhiệm thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả theo quy định.