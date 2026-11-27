Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đến ngày 20-11-2026, 37/37 tổ chức Đảng đã tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, với 1.532 đảng viên tham gia, đạt 100% số đảng viên thuộc diện học tập.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Hải

Việc học tập và thực hành theo Bác được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong cải cách hành chính, phường triển khai mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn”, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ Bảy, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục bằng video, mã QR.

Từ ngày 1-7 đến 20-11-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 6.798 hồ sơ, trong đó 6.682 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

Công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân được chú trọng. Trong cùng thời gian, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường đã tổ chức 22 buổi tiếp công dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì, phối hợp tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và 3 diễn đàn “Tháng nghe dân nói”, “Tháng nghe phụ nữ nói”, thu hút hơn 830 lượt người tham dự.

Trong công tác xây dựng Đảng, mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số” được triển khai tại 15/15 chi bộ tổ dân phố, trong đó lựa chọn 3 chi bộ Hoài Sơn Đông, Chương Hòa và Trường Xuân làm điểm.

Tại các chi bộ làm điểm, 206 đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; tài liệu sinh hoạt được đăng tải trước để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện phát biểu kết luận giám sát. Ảnh: Quang Hải

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, nhất là việc chuyển từ học tập, nhận thức sang hành động cụ thể.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; hoàn thiện và đánh giá hiệu quả các mô hình bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.