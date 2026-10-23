Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Trưởng đoàn Giám sát số 1089 của Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Nội dung giám sát gồm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ và Kết luận số 198-KL/TW ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã chủ động quán triệt và cụ thể hóa các chỉ đạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị mới thành lập. Phương thức quản lý, điều hành có sự chuyển biến tích cực theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số với 100% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 100% viên chức sử dụng chữ ký số; 100% hồ sơ đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường mạng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm phối hợp tổ chức 140 cuộc làm việc với cấp ủy, chính quyền các địa phương và 83 cuộc/lượt tiếp công dân. Qua đó, kịp thời đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Đến ngày 22/10, trung tâm giải ngân 3.588,102 tỷ đồng/3.643,264 tỷ đồng, đạt 98,5%; trong đó nguồn vốn đầu tư công giải ngân 220,66 tỷ đồng/253,242 tỷ đồng, đạt 87,1%.

Năm 2026, trung tâm thực hiện 404 dự án, 11.568 hồ sơ, 18.459 mộ cần di dời; đến 22/10 thực hiện được 8.869 hồ sơ, di dời mộ 4.722 hồ sơ và hoàn thành giải phóng mặt bằng 63/404 dự án.

Năm 2026, chỉ tiêu đấu giá quyền sử dụng đất là 2.800 tỷ đồng, đến nay đã đấu giá thành công khu đất thuộc Dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khoảng 1.752,7 tỷ đồng và 58/62 lô đất ở chia lô, thu 544,522 tỷ đồng.

Thời gian đến, trung tâm tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU và Kết luận số 198-KL/TW; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện cơ chế giao nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra và đánh giá; hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tập trung xử lý các vụ việc, đơn thư còn tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số…