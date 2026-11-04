Giám sát việc thực hiện các chủ trương phát triển giáo dục tại Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Nhiều chính sách tiếp sức học sinh vùng khó

Chiều 4/11, Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2026.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị tỉnh Gia Lai làm rõ thực trạng mạng lưới trường lớp sau sắp xếp, nhất là tình trạng thiếu, thừa trường học, phòng học; việc tổ chức dạy học ghép, luân phiên và bố trí sĩ số học sinh vượt quy định ở từng cấp học. Đồng thời, đánh giá quỹ đất dành cho giáo dục hiện đáp ứng bao nhiêu phần trăm nhu cầu; việc phân bổ ngân sách hằng năm và đầu tư mở rộng cơ sở giáo dục được thực hiện như thế nào; khả năng huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách địa phương.

Đối với 7 trường phổ thông nội trú liên cấp, ông Chiến đặt vấn đề về công tác khảo sát nhu cầu thực tế trước khi phê duyệt dự án, những điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu và hiệu quả triển khai. Bên cạnh đó, tỉnh cần đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trường học sau sắp xếp; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên và việc bảo đảm nguồn ngân sách cho giáo dục.

Từ những vấn đề trên, ông Chiến đề nghị tỉnh làm rõ những khó khăn, bất cập đã được nhận diện, giải pháp tháo gỡ và những chuyển biến thực tế sau quá trình triển khai, qua đó có cái nhìn toàn diện về tình hình giáo dục địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, tỉnh hiện có 135 xã, phường, trong đó 93 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 7 xã biên giới đất liền. Học sinh dân tộc thiểu số chiếm 29,04%. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông và địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế - xã hội không đồng đều đặt ra nhiều khó khăn trong bố trí mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Ở cấp tiểu học, tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành trở lên đạt 96,82%-98,73%; riêng năm học 2025-2026, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,95%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,32%, năm 2026 đạt 98,38%.

Thành tích học sinh giỏi quốc gia cũng tăng, từ 101 giải năm học 2024-2025 lên 120 giải năm học 2025-2026. Đáng chú ý, học sinh Gia Lai giành huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu.

Thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg, số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giảm từ 1.292 xuống còn 717, giảm 575 cơ sở, tương đương 44,5%. Quá trình sắp xếp ưu tiên hợp nhất các trường ở địa bàn thuận lợi, trường có quy mô nhỏ. Đồng thời giữ lại những điểm trường thiết yếu tại khu vực bị chia cắt, bảo đảm học sinh không bị gián đoạn việc học.

Học sinh xã đảo Nhơn Châu theo học THPT ở đất liền được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà, chi phí học tập và tiền đò 1.646.000 đồng/học sinh/tháng.

Song song với sắp xếp mạng lưới trường lớp, tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhất là tại vùng khó khăn.

Riêng học sinh xã Nhơn Châu theo học THPT được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà, chi phí học tập và tiền đò 1.646.000 đồng/học sinh/tháng. Học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ học phí, học bổng chính sách và tiền đò theo quy định.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ mầm non thuộc diện quy định được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa và các khoản khác theo đúng quy định. Học sinh, sinh viên nội trú học nghề đủ điều kiện được hưởng học bổng 1.900.000 đồng/tháng, hỗ trợ đồ dùng và chi phí đi lại. Các chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập, giáo viên và cán bộ quản lý trường chuyên cũng tiếp tục được triển khai.

Học sinh vùng biên Gia Lai được học tập trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp và đầy đủ tiện nghi.

Cùng với đó, việc thực hiện Thông báo 81-TB/TW và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh triển khai xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O. Đến nay, các trường đã tổ chức dạy học với 203 lớp, 6.814 học sinh, trong đó có 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú...

Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chương trình giáo dục

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát và tỉnh Gia Lai tập trung trao đổi, thảo luận những bất cập, hạn chế trong triển khai chương trình sách giáo khoa, biên soạn và thực hiện chương trình giáo dục địa phương; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các nội dung được quan tâm còn có năng lực quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả lựa chọn sách giáo khoa qua các năm học; công tác hỗ trợ giáo dục tại các xã khó khăn và tình hình triển khai Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang báo cáo với Đoàn công tác.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, tỉnh xác định phát triển giáo dục phổ thông, kiên cố hóa trường lớp, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương bằng hệ thống chương trình, đề án, kế hoạch, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Đối với việc lựa chọn sách giáo khoa, ông Lâm Hải Giang kiến nghị có thể tổ chức các hội thảo, diễn đàn để nhà giáo có kinh nghiệm, phụ huynh học sinh tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi.