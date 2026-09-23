Giám sát việc quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch hành động các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lý

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy từ đầu năm 2026 đến nay. Chất lượng, hiệu quả sau học tập, quán triệt. Những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống và kết quả, sản phẩm cụ thể.

Thường trực Đảng ủy xã Xuân Phú trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lý

Tại xã Xuân Phú và xã Sông Ray, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy 2 xã tổ chức và triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa; Nghị quyết hội nghị lần thứ 2, Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030... Sau học tập, 100% đảng viên làm bài đánh giá nhận thức về các nội dung trong nghị quyết.

Đồng thời, Đảng ủy các xã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy thành chương trình, kế hoạch hoặc văn bản triển khai phù hợp với từng nhóm nội dung. Các nghị quyết có tính chất định hướng tổng thể được cụ thể hóa bằng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện; các nghị quyết mới ban hành, đang trong quá trình chờ hướng dẫn cụ thể được triển khai trước bằng công văn chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và chuẩn bị dự thảo kế hoạch.

Trong đó ở xã Xuân Phú, đến ngày 13-9-2026, trong tổng số 13 nghị quyết, kết luận thuộc phạm vi rà soát của địa phương, có 7 văn bản đã được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động; 1 văn bản đang xây dựng, thẩm định, xin ý kiến; 5 văn bản đã ban hành công văn chỉ đạo nhưng chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động đang chờ văn bản cụ thể hóa của Thành ủy.

Thường trực Đảng ủy xã Sông Ray trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lý

Đối với xã Sông Ray, việc ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương; xác định rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, làm cơ sở tổ chức triển khai và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ghi nhận tinh thần nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Sông Ray và Xuân Phú trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy.

Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã tiếp tục cập nhật chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện một số nghị quyết mới của Trung ương để triển khai thực hiện tại địa phương theo đúng yêu cầu của cấp trên. Chất lượng chương trình, kế hoạch hành động các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy cần tiếp tục nâng lên, phải “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, để sau khi ban hành có thể kiểm tra, đánh giá được kết quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng gắn với triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn Đồng Nai phải phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và lực lượng tham gia hỗ trợ chuyển đổi số ở cơ sở trong hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, tiện ích và kỹ năng số thiết yếu.