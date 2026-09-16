Giám sát việc khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy tại phường Đồng Xoài

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Loan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tuyền

Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy phường Đồng Xoài cho biết: Từ ngày 1-1-2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy theo đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ chỉ đạo của cấp trên.

Trong đó, đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030, Đảng ủy phường đã ban hành Kế hoạch số 113-KH/ĐU để cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ có tính chất trọng tâm, cấp bách theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường chú trọng xây dựng kế hoạch triển khai theo từng nhóm nhiệm vụ, xác định yêu cầu, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, công tác dân vận, xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị phát sinh được cụ thể hóa bằng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoặc kế hoạch triển khai phù hợp, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường...

Các thành viên đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tuyền

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Loan ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đồng Xoài trong việc quán triệt học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy được triển khai thực hiện rất tốt, đảm bảo theo yêu cầu.

Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đồng Xoài tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng trên các nền tảng mạng xã hội, hình thức tuyên truyền ngắn gọn, súc tích.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản cụ thể hóa nghị quyết; bảo đảm xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện và sản phẩm, kết quả cần đạt; bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả...