Giám sát việc đào tạo, sử dụng học sinh dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp THPT

Ban Dân tộc HĐND thành phố Đồng Nai giám sát tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập. Ảnh: Quang Minh

Theo báo cáo của nhà trường, trong 5 năm học, quy mô trường, lớp cơ bản ổn định, với tổng số từ 420-474 học sinh/năm. Học sinh DTTS chiếm từ 92-95%, trong đó đông nhất là học sinh dân tộc Xtiêng, Tày, Nùng.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định. Tỷ lệ học sinh lên lớp bậc THCS đạt từ 98,7-100%; tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực giỏi, rèn luyện tốt đạt từ 10,7-16,9%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt từ 99-100%.

Trong giai đoạn này, nhà trường có 426 học sinh DTTS tốt nghiệp THPT, trong đó 223 em trúng tuyển đại học, cao đẳng, chiếm 52,3%. Số học sinh trúng tuyển cao nhất vào năm học 2023-2024. Trong số học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng được thống kê, có 8 em trở về địa phương công tác, 43 em không trở về địa phương và 10 em trở về địa phương nhưng chưa có việc làm.

Ban giám hiệu trường cho biết, công tác theo dõi học sinh DTTS sau tốt nghiệp THPT còn gặp nhiều khó khăn do nhà trường không còn trực tiếp quản lý học sinh, trong khi chưa có cơ sở dữ liệu liên thông, thống nhất giữa nhà trường, các cơ sở giáo dục đại học, địa phương và đơn vị sử dụng lao động. Vì vậy, thông tin về quá trình học tập, đào tạo và việc làm của học sinh chưa được cập nhật đầy đủ.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Kia Lý Trọng Nhân, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lộc Ninh Nguyễn Gia Hòa, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đánh giá cao chất lượng giáo dục, đào tạo và công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh của nhà trường. Đoàn đề nghị nhà trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh, phụ huynh DTTS nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đào tạo và sử dụng cán bộ DTTS. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo, nuôi dưỡng học sinh, đồng thời cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ theo dõi, quản lý thông tin học sinh DTTS sau tốt nghiệp THPT, nhất là quá trình học đại học, cao đẳng, học nghề và việc làm sau đào tạo, tạo cơ sở để các đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả và một số nội dung khác.

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố La Văn Trường phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông La Văn Trường, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố đề nghị nhà trường tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong công tác theo dõi học sinh sau tốt nghiệp; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực học sinh DTTS.