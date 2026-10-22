Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Tây Ninh Hòa và phường Hòa Thắng

Ngày 22-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát chuyên đề về “Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" tại UBND xã Tây Ninh Hòa và UBND phường Hòa Thắng.

Đại diện Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi giám sát ở UBND xã Tây Ninh Hòa.

Lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa phát biểu tại buổi giám sát.

Đại diện Thuế tỉnh phát biểu trong buổi giám sát tại xã Tây Ninh Hòa.

Thời gian qua, nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) lần đầu của người dân sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và áp dụng Luật Đất đai 2024 có chiều hướng tăng. Tại xã Tây Ninh Hòa, từ 1-7-2025 đến 30-9-2026, đã tiếp nhận 1.038 hồ sơ cấp GCN lần đầu, đã hoàn thành giải quyết 388 hồ sơ, nâng tỷ lệ số hóa hồ sơ lên 91,4%. Tại phường Hòa Thắng, địa phương cũng tiếp nhận 271 hồ sơ cấp GCN lần đầu, với tỷ lệ số hóa đạt 86,2%.

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ còn đang giải quyết tại 2 địa phương vẫn còn khá lớn. Nguyên nhân cơ bản xuất phát từ sự phức tạp của hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ. Tài liệu bản đồ đo đạc cũ (năm 1995, 1996) hay bản đồ VLAP (năm 2015) tồn tại nhiều sai lệch về ranh giới, diện tích, chồng lấn với đất nông lâm trường hoặc việc chuyển nhượng qua nhiều đời bằng giấy viết tay. Việc xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất vì vậy đòi hỏi nhiều thời gian và phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, nguồn lực nhân sự chuyên trách còn mỏng sau sáp nhập chính quyền 2 cấp; công nghệ, phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai VBDLIS chưa đồng bộ hoàn toàn với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thường xuyên phát sinh lỗi kết nối.

Đại diện Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi giám sát tại phường Hòa Thắng.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phát biểu tại buổi giám sát ở phường Hòa Thắng.

Các địa phương đã đã kiến nghị Đoàn giám sát một số nội dung như: Cho phép áp dụng cơ chế dừng tính thời gian đối với các hồ sơ cần lấy ý kiến chuyên ngành; đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục triệt để lỗi kết nối giữa hệ thống VBDLIS và cổng dịch vụ công; đề xuất tỉnh xem xét bổ sung biên chế công chức địa chính, hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý bản đồ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân.

Đoàn giám sát yêu cầu 2 địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, phân loại xử lý hồ sơ hồ sơ cấp GCN lần đầu. Trường hợp đủ điều kiện, thuận lợi thì giải quyết ngay cho người dân, đối với hồ sơ phức tạp vướng xác minh nguồn gốc, ranh giới phải trả lời bằng văn bản rõ ràng; các hồ sơ tồn đọng lâu năm, cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng dẫn chi tiết. Cùng với đó, 2 địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ; áp dụng đúng quy định cấp GCN đất lần đầu; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ để đối thoại, giảm thiểu đơn thư vượt cấp.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các khó khăn vướng mắc của 2 địa phương nêu ra tại buổi giám sát và sẽ làm việc với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để nhanh chóng tháo gỡ.