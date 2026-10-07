Giám sát về sắp xếp tài sản công sau tinh gọn bộ máy và các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành về sắp xếp tài sản công sau tinh gọn bộ máy và các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 7.332 cơ sở nhà, đất, bao gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, công cộng. Từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính còn chậm so với kế hoạch, còn gần 400 cơ sở dôi dư chưa có quyết định, phương án xử lý.

Thành viên đoàn giám sát dự cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 88 dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, tổng vốn đăng ký 11.153 tỷ đồng. Đến nay, đã có 34 dự án hoàn thành, 48 dự án đang thực hiện, 4 dự án chậm tiến độ và 2 dự án đã chấm dứt hoạt động. Công tác thanh kiểm tra các dự án đã được tăng cường theo hướng kết hợp hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết các dự án tồn đọng, kịp thời hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định, chấp hành các quy định về báo cáo đánh giá định kỳ, thực hiện các nghĩa vụ, biện pháp bảo đảm đầy đủ, đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện các sở, ngành dự cuộc giám sát.

Đoàn giám sát đã yêu cầu các sở, ngành làm rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp tài sản nhà, đất sau sắp xếp tinh gọn bộ máy; báo cáo cụ thể chi tiết các dự án thực hiện chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Các sở, ngành đã kiến nghị với các bộ ngành Trung ương và Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù để xử lý nhà, đất và trụ sở dôi dư sau sáp nhập, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2026 (theo Kết luận số 27-KL/TW ngày 24/2/2026 của Ban Bí thư); hỗ trợ địa phương chuyển đổi và cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm và hoàn thiện các quy trình quản lý tài sản công để đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Thay mặt Đoàn Giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến đại biểu, khẩn trương hoàn thiện báo cáo. Trong đó, tập trung rà soát, đối chiếu số liệu 88 dự án đầu tư có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh để phân loại rõ các dự án hoàn thành đúng tiến độ và các dự án còn chậm trễ, vướng mắc. Đồng thời, tiếp tục bổ sung các nội dung về quản lý tài sản công, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các kết luận thanh tra và rà soát quy hoạch đối với các cơ sở nhà, đất chưa phù hợp.