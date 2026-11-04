Giám sát về phát triển giáo dục phổ thông tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2026

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn giám sát.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nêu rõ: Tỉnh xác định phát triển giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

UBND tỉnh đã cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương bằng hệ thống chương trình, đề án, kế hoạch và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Mạng lưới trường lớp được sắp xếp tinh gọn từ 1.267 xuống còn 701 trường mầm non và phổ thông; cán bộ quản lý giảm từ 2.889 xuống 2.157 người (giảm 732 người).

Tổng chi cho giáo dục và đào tạo tăng từ 1.249 tỷ đồng (năm 2023) lên 2.697 tỷ đồng (năm 2026); quỹ đất giáo dục được bố trí 2.618 ha trong quy hoạch tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Cùng với đó, Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và Đề án giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030 đã được tỉnh phê duyệt; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tăng từ 22 lên 36 trường. Dự án 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới hiện đạt khoảng 93,5% khối lượng xây lắp và tuyển được 6.814 học sinh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi về một số vướng mắc của tỉnh như: tỷ lệ kiên cố hóa phòng học và mức đáp ứng thiết bị dạy học tối thiểu còn thấp so với yêu cầu; chương trình sách giáo khoa còn nhiều bất cập; còn tình trạng thiếu giáo viên…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2026. Ảnh: Trần Dung

Tỉnh Gia Lai kiến nghị Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nhất là vùng biên; xem xét bổ sung cho Gia Lai 3.642 chỉ tiêu biên chế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển trường nội trú, bán trú giai đoạn 2026-2030, nhất là kiên cố hóa phòng học, xây dựng phòng học bộ môn, bổ sung thiết bị tối thiểu.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh và hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tính khoa học, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến cho rằng, từ những báo cáo, ý kiến của tỉnh, đoàn giám sát đã có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn về thực tiễn giáo dục tại địa phương. Với những vướng mắc, đề xuất của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đoàn giám sát làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Cùng ngày, Đoàn giám sát cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và hoạt động dạy học.