Giám sát từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm của chính quyền

Phát huy quyền làm chủ từ cơ sở

Tại phường Đồng Nguyên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thanh tra nhân dân có 25 thành viên. Theo kế hoạch giám sát từ tháng 7/2025 đến hết năm 2026, Ban tập trung theo dõi việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường, quy định về dân chủ ở cơ sở cùng việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức. Qua giám sát, các tổ chức, đơn vị, cá nhân cơ bản chấp hành tốt quy định; Ban kiến nghị UBND phường quan tâm chỉ đạo việc tiếp công dân định kỳ và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cùng cán bộ mặt trận phường giám sát chất lượng công trình cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế Đồng Nguyên giai đoạn 2.

Đối với các dự án đầu tư, từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường có 16 công trình, dự án được triển khai; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã thành lập 16 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tương ứng. Các ban trực tiếp theo dõi quá trình thi công, kịp thời phản ánh những vấn đề cần kiểm tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Tổ dân phố Đồng Kỵ 2, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Phó Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng công trình cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế Đồng Nguyên chia sẻ: “Dù không có phụ cấp, các thành viên vẫn tích cực tham gia vì trách nhiệm với cộng đồng và sự tín nhiệm của Nhân dân. Quá trình giám sát, chúng tôi chú trọng kiểm tra vật liệu, thiết kế và tiến độ, kịp thời đề nghị làm rõ những nội dung phát sinh. Đến nay, giai đoạn 1 của công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Ban tiếp tục bước vào giám sát giai đoạn 2”.

Trước đó, khi giám sát công trình đường Đồng Kỵ 3, Ban Giám sát phát hiện đơn vị thi công đổ bê tông khi nền móng còn ứ nước, chưa bảo đảm điều kiện kỹ thuật. Ban đã kiên quyết đề nghị tạm dừng, chỉ cho phép thi công tiếp khi bảo đảm các tiêu chuẩn. Kiến nghị “trúng và đúng” thời điểm này đã góp phần phòng ngừa sai sót, bảo vệ chất lượng công trình và quyền lợi thiết thực của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Nguyên nhấn mạnh: “Cấp ủy phường xác định phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để MTTQ và Nhân dân tham gia giám sát là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các ý kiến từ các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”.

Hiệu quả từ kiến nghị “đúng và trúng”

Xã Bắc Lũng hiện có 17 thôn, dân số hơn 38 nghìn người. Ban Thanh tra nhân dân xã có 17 thành viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 25 lượt giám sát tại 9 công trình, dự án; phát hiện, kiến nghị 4 vấn đề liên quan đến hệ thống đường điện, cột điện, chất lượng đường giao thông và thoát nước. Trong đó, 3 kiến nghị đã được tiếp thu, xem xét, giải quyết. Điển hình là công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Yên Thịnh, qua nắm bắt tâm tư người dân, Ban Giám sát đã kiến nghị chủ đầu tư xem xét giảm khoảng 1m chiều rộng mặt đường so với thiết kế ban đầu để bổ sung hệ thống mương thoát nước. Đề xuất này đã được tiếp thu, điều chỉnh kịp thời, vừa bảo đảm nhu cầu đi lại vừa giải quyết bài toán thoát nước khu dân cư.

Quý III-2026, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh phát huy hiệu quả vai trò Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng với 169 cuộc giám sát, 284 công trình được kiểm tra. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý bất cập, bảo đảm dân chủ, minh bạch, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng đó, Ban Thanh tra nhân dân xã Bắc Lũng chú trọng giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và các chính sách an sinh. Nổi bật là việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 được triển khai đồng bộ tại 17/17 thôn, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bắc Lũng cho rằng, để hoạt động giám sát hiệu quả, MTTQ cần lựa chọn nội dung sát thực tế; thành viên các Ban phải nắm được những quy định liên quan đến nội dung giám sát, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sâu sát địa bàn, kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập và kiến nghị trên tinh thần xây dựng. Cùng với đó, sự quan tâm của cấp ủy, tinh thần cầu thị của chính quyền và việc theo dõi, giải quyết kiến nghị sau giám sát là những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng hoạt động, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tại phường Cảnh Thụy, hoạt động giám sát từ đầu năm đến nay được triển khai hiệu quả trên cả hai lĩnh vực: Đầu tư công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các Ban đã tập trung giám sát công trình xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cảnh Thụy, việc chi trả chế độ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, cho cán bộ không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp, đồng thời phối hợp giám sát đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW.

Thống kê của Ủy ban MTTQ thành phố, riêng quý III/2026, toàn thành phố đã thực hiện 169 cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và 284 cuộc giám sát công trình, dự án của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tập trung vào những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tiếp tục định hướng MTTQ cấp xã lựa chọn nội dung giám sát trọng tâm, thiết thực. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các xã, phường khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là giám sát chặt chẽ các công trình, dự án phục vụ dân sinh, nhất là các công trình có nguồn vốn do Nhân dân đóng góp. Cùng với đó, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm giải trình và giải quyết kiến nghị sau giám sát của các cấp ủy, chính quyền.