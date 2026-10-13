Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 71, thúc đẩy phát triển giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại Bộ GD&ĐT, Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GD&ĐT.

Tham dự, về phía Đoàn Giám sát có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Trưởng Đoàn; đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Phó Trưởng Đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Trưởng Đoàn Thường trực; cùng các đồng chí trong Đoàn giám sát theo Quyết định số 401-QĐNS/TW ngày 9/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Về phía Bộ GD&ĐT có đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ, Bộ trưởng; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực, Thứ trưởng Thường trực; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng: Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đoàn Trung Kiên, Phạm Quang Hưng; đồng chí Lê Đình Nghị - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Bộ GD&ĐT.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Công bố Quyết định số 401-QĐNS/TW và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Thường trực, cho biết nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Trọng tâm gồm: đánh giá toàn diện các công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa; công tác giáo dục phổ thông, quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng.

Thời gian giám sát được xác định từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026; hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn Giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã trao đổi, thống nhất lịch làm việc, yêu cầu về báo cáo, hồ sơ, tài liệu và đầu mối phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giúp ngành Giáo dục nhận thức rõ động lực và trách nhiệm lớn trong bối cảnh mới, với những yêu cầu mới về phát triển đất nước.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng báo cáo bảo đảm trung thực, xác thực, đầy đủ thông tin và cập nhật kịp thời; đồng thời cung cấp đầy đủ, toàn diện các tài liệu kèm theo, đúng thời hạn. Bộ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn Giám sát và các bên liên quan, lựa chọn địa phương, đơn vị, chuyên gia để cung cấp cho Đoàn thông tin toàn diện nhất.

Kết luận Hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là hoạt động giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những hạn chế, tồn tại và các vấn đề được nhân dân, cả hệ thống chính trị quan tâm.

Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp, chủ trương nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới, bảo đảm đạt hiệu quả cao hơn.

Việc giám sát được thực hiện nghiêm túc, khách quan sẽ góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.