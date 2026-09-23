Giám sát triển khai Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và lao tại Khánh Hòa

Từ ngày 23 đến 25-9, Ban Điều phối quốc gia Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tại Việt Nam tổ chức đợt giám sát công tác triển khai kế hoạch hoạt động Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và lao năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa.

Trong đợt giám sát, đoàn làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa; Phòng khám Đa khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa; một số trạm y tế có triển khai hoạt động của dự án; 2 nhóm tiếp cận cộng đồng Sóng Biển và Bồ Công Anh.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa báo cáo kết quả triển khai dự án.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá kết quả triển khai các hoạt động của dự án trong năm 2026; đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các bên sẽ cùng thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động trong những tháng cuối năm, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu và tiến độ giải ngân năm 2026. Đoàn cũng trao đổi về kế hoạch đảm bảo tính bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương trong bối cảnh nguồn hỗ trợ từ dự án từng bước giảm.

6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thực hiện 32.955 mẫu giám sát phát hiện HIV (đạt 109,9% kế hoạch), có 206 người được điều trị Methadone (đạt vượt 14,4%); có 1.646 bệnh nhân đang điều trị ARV (đạt 101,9%); 4 phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (đạt 100%); tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV hoàn thành điều trị lao tiềm ẩn đạt 95% (vượt 3%); số khách hàng sử dụng PrEP ít nhất một lần trong năm là 541 người, (đạt 98,4%).