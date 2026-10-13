Giám sát toàn diện công tác sách giáo khoa và giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (Hà Nội), Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GDĐT.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn.

Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh: Duy Mạnh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng Đoàn Thường trực đã công bố Quyết định số 401-QĐNS/TW và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư.

Theo quyết định, nội dung giám sát là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, trong đó có các trọng tâm.

Thứ nhất, đánh giá toàn diện công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa.

Thứ hai, đánh giá công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng.

Mốc thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026; thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn nhìn nhận, lĩnh vực giáo dục phổ thông có tác động lớn đến xã hội, hơn 20 triệu học sinh và gần một triệu giáo viên. Giáo dục phổ thông còn tác động đến từng gia đình và những người quan tâm đến sự phát triển của ngành.

Theo Bộ trưởng, trong quá trình đổi mới, việc xuất hiện những ý kiến khác nhau là điều khó tránh khỏi. Bộ GDĐT luôn lắng nghe ý kiến, xây dựng chính sách và hướng dẫn thực hiện đúng đường lối, đồng thời bảo đảm hiệu lực triển khai đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo mục tiêu Nghị quyết Nghị quyết 71-NQ/TW đề ra.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ GDĐT

Bộ trưởng khẳng định, việc thành lập Đoàn Giám sát là cơ hội để Bộ tiếp thu ý kiến khách quan từ các ban, đồng thời lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Qua đó, Bộ GDĐT có thêm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành và nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT.

Kết luận hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Bộ GDĐT cùng toàn ngành đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, giáo dục và đào tạo đứng trước những yêu cầu cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Do đó, Ban Bí thư quyết định thành lập đoàn giám sát, phối hợp với Bộ GDĐT rà soát các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến chuyên đề giáo dục phổ thông.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, việc giám sát cần đánh giá thấu đáo, khách quan những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại; xác định rõ việc cần khắc phục ngay và những vấn đề cần có cơ chế, chính sách để vận hành hiệu quả hơn.

Ông khẳng định, mục tiêu của cuộc giám sát không phải là tìm kiếm vi phạm hay xác định khuyết điểm của cá nhân, tổ chức, mà là đánh giá thực chất quá trình triển khai, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp.

"Kết quả giám sát phải trở thành cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định những chủ trương, quyết sách đúng đắn đối với giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng", ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Thông qua giám sát, đoàn sẽ đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương cụ thể, tiếp tục thúc đẩy giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới.