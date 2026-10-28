Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, thu - chi ngân sách tại các địa phương

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đồng Nai giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, thu - chi ngân sách năm 2026 và kế hoạch năm 2027 đối với các xã: Hưng Phước, Đa Kia, Đak Nhau và Phú Riềng. Ảnh: Quang Minh

Theo báo cáo của các địa phương tại buổi làm việc, đối với xã Hưng Phước, đến ngày 22-10, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 63,4 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán; ước cả năm đạt 86,7 tỷ đồng, bằng 110,5% dự toán. Vốn đầu tư công được giao đầu năm đã giải ngân 22,5 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch.

Đại diện UBND xã Hưng Phước báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Đối với xã Đa Kia, tổng thu ngân sách nhà nước đến nay đạt 59,3 tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán; ước cả năm đạt 82,3 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 217 tỷ đồng, bằng 72% dự toán. Một số dự án như: sửa chữa trường học, mua sắm thiết bị dạy học có tiến độ giải ngân cao.

Tại xã Đak Nhau, đến ngày 1-10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 32 tỷ đồng, bằng 80% dự toán; ước cả năm đạt 41 tỷ đồng, bằng 102,7% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 173,8 tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán; ước cả năm đạt 96% dự toán. Vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 71,9% kế hoạch, dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Đại diện UBND xã Đak Nhau báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Tại xã Phú Riềng, đến ngày 30-9, tổng thu nội địa đạt 85 tỷ đồng, bằng 88% dự toán cấp trên giao và 84% dự toán HĐND xã giao; ước cả năm đạt khoảng 116 tỷ đồng, tương ứng 119% và 114% dự toán của 2 cấp giao. Một số khoản thu đạt kết quả tích cực như: thuế thu nhập cá nhân, thu tiền thuê đất, thu phí, lệ phí. Về chi ngân sách, xã Phú Riềng đã thực hiện 187 tỷ đồng, bằng 60% dự toán cấp trên giao và 56% dự toán HĐND xã giao.

Đại diện UBND xã Phú Riềng báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá UBND các xã đã chủ động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, điều hành ngân sách năm 2026 và chuẩn bị dự toán năm 2027. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số khoản thu, chi và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số nhiệm vụ chi chưa triển khai kịp thời, khả năng hoàn thành dự toán chưa được thuyết minh đầy đủ.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; có giải pháp khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi, giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Quang Minh

Đối với dự toán năm 2027, cần rà soát nhu cầu và khả năng thực hiện, ưu tiên kinh phí cho các nhiệm vụ cấp thiết, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh bố trí vốn nhưng chậm triển khai hoặc không sử dụng hết.