Giám sát tình hình đầu tư, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm

Đoàn giám sát làm việc với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Mặt bằng vẫn gặp khó

Theo báo cáo của Ban Quản ký dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do đơn vị này quản lý là hơn 1.440 tỷ đồng, gồm gần 124 tỷ đồng vốn từ năm 2025 kéo dài sang và gần 1.317 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026. Đến ngày 9/11, đã giải ngân hơn 990 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch. Trong đó, vốn kéo dài đã giải ngân hơn 62 tỷ đồng, đạt 50,3%. Vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân hơn 928 tỷ đồng, đạt 70,5%. Xét theo nguồn vốn, vốn ngân sách địa phương đã giải ngân hơn 821 tỷ đồng trên kế hoạch hơn 1.081 tỷ đồng, đạt 75,9%. Với ngân sách trung ương, số vốn đã giải ngân là gần 169 tỷ đồng trong tổng số hơn 359 tỷ đồng được bố trí, đạt 47%.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, nguồn cung vật liệu hạn chế, giá vật liệu tăng và mưa lũ làm gián đoạn thi công tại một số công trình. Một số nhà thầu thi công chậm so với hợp đồng, ảnh hưởng đến khối lượng có thể nghiệm thu, thanh toán. Ban đã phân công lãnh đạo phụ trách từng nhóm dự án, kiểm tra tiến độ hằng tuần và yêu cầu nhà thầu bố trí đủ nhân lực, thiết bị. Khi có khối lượng hoàn thành, Ban phối hợp với nhà thầu nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán.

Với công tác giải phóng mặt bằng, đến ngày 6/11, Ban thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho 101 dự án trên địa bàn 21 phường, xã. Ban còn tư vấn giải phóng mặt bằng cho tuyến đường D3 và tuyến đường có mặt cắt rộng 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát.

Ông Trần Văn Nhuận, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cho biết, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn chủ yếu do một số hồ sơ vẫn chờ địa phương xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để có căn cứ xét bồi thường. Ở những nơi người dân phải di dời, việc chuẩn bị đất tái định cư chưa theo kịp tiến độ thu hồi đất.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương chia sẻ các vấn đề liên quan đến thực hiện các dự án.

Đề nghị các xã, phường ưu tiên xử lý hồ sơ đã tiếp nhận, xác nhận thông tin về đất đai, nhân khẩu và tài sản của các hộ dân. Với những hồ sơ đã đủ điều kiện, địa phương cần sớm thẩm định phương án bồi thường, hạn chế chia thành nhiều đợt phê duyệt. Ban cũng đề nghị các địa phương đối thoại trực tiếp với người dân, công khai quy hoạch, chính sách bồi thường và quỹ đất tái định cư. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp giải quyết, đồng thời rà soát khả năng cung ứng vật liệu cho các công trình.

Gắn tiến độ giải ngân cho từng dự án

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát lưu ý những dự án đã bàn giao phần lớn mặt bằng, chỉ còn vướng một vài thửa đất, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cần thống nhất thời hạn xử lý từng hồ sơ, mốc chi trả và bàn giao mặt bằng để nhà thầu chủ động thi công. Đối với các dự án trọng điểm, đoàn đề nghị rà soát số hộ phải di dời, số lô đất có thể bố trí và thời điểm hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để người dân biết khi nào có thể nhận đất.

Dự án đường Nguyễn Gia Thiều đang gặp khó khăn trong thi công.

Ông Trần Gia Công - TUV, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương cùng các xã, phường làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị đối với những dự án chậm bàn giao mặt bằng, tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc tại hai tuyến đường Nguyễn Gia Thiều và Bà Triệu. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần báo cáo UBND thành phố, nêu cụ thể dự án và nội dung cần giải quyết.

Về giải ngân, ông Trần Gia Công đề nghị, Ban khẩn trương đối chiếu, chuẩn hóa số liệu và cập nhật báo cáo, xác định số vốn từng dự án có thể giải ngân đến ngày 31/12. Đồng thời, rà soát các dự án chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án tiếp nhận từ cấp huyện. Đối với kế hoạch vốn năm 2027, phải căn cứ vào khối lượng còn lại của từng dự án chuyển tiếp để đề xuất mức vốn phù hợp. Từ những vướng mắc trong năm 2026, cần sớm hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư cho dự án khởi công mới, cùng địa phương xác định thời điểm có thể bàn giao mặt bằng, nhất là với những dự án cần bố trí đất tái định cư.