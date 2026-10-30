Giám sát tiến độ thực hiện Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thái

Chiều 30-10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thái, phường Nam Nha Trang. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi giám sát.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thái có tổng mức đầu tư hơn 90,3 tỷ đồng, quy mô diện tích 8,16ha, gồm các hạng mục san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè. Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017, song đến nay vẫn chưa hoàn thành do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại buổi giám sát.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi giám sát.

Đến nay, toàn bộ 83 trường hợp bị ảnh hưởng đã được phê duyệt phương án bồi thường, nhưng mới có 48 trường hợp bàn giao mặt bằng, còn 35 trường hợp chưa đồng thuận do vướng mắc về giá bồi thường và bố trí tái định cư. Trong đó, 14 trường hợp được bố trí tái định cư tại chỗ, đã có quyết định giao đất nhưng chưa có trường hợp nào nhận đất. Việc mặt bằng bàn giao không liên tục khiến công tác thi công hạ tầng gặp nhiều khó khăn. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện san nền khoảng 37.000m², đạt 45,34% diện tích công trình; đồng thời triển khai thi công nền, móng mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng một số tuyến đường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi giám sát.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh báo cáo tại buổi giám sát.

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang phát biểu tại buổi giám sát.

Về nguồn vốn, dự án đã được bố trí lũy kế hơn 78,8 tỷ đồng, giải ngân hơn 65,2 tỷ đồng. Thời gian qua, UBND phường Nam Nha Trang đã phối hợp với chủ đầu tư tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng tổ công tác để tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, làm rõ tiến độ triển khai dự án, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đồng chí đề nghị UBND phường Nam Nha Trang tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp cố tình không hợp tác, địa phương cần xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án.