Giám sát tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án tu bổ di tích

Đoàn giám sát kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của Trung tâm, năm 2026, đơn vị triển khai 16 dự án, gồm 11 dự án chuyển tiếp và 5 dự án khởi công mới. Tổng vốn bố trí gần 427 tỷ đồng, gồm khoảng 274 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026, 151 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 và 2 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ.

Đến ngày 9/11, Trung tâm đã giải ngân khoảng 245 tỷ đồng trên tổng số khoảng 424 tỷ đồng vốn đã phân bổ, đạt gần 58%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 đạt 48,4%, vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 đạt 74,4%. Để thực hiện mục tiêu giải ngân hết vốn bố trí vào cuối năm, Trung tâm dự kiến điều chuyển gần 78 tỷ đồng từ các dự án giảm nhu cầu sử dụng vốn. Theo phương án này, khoảng 21 tỷ đồng sẽ bổ sung cho hợp phần bảo tồn, tôn tạo di tích Kinh thành Huế và 57 tỷ đồng dành cho dự án tu bổ tổng thể di tích Thái Miếu (giai đoạn 1, đợt 2). Khả năng giải ngân khoản vốn dành cho Thái Miếu còn phụ thuộc vào thời điểm dự án được phê duyệt.

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và dự kiến nguồn thu phí tham quan di tích, Trung tâm đề xuất bố trí 286 tỷ đồng cho 26 dự án trong năm 2027. Trong đó, 284 tỷ đồng từ nguồn thu phí tham quan di tích và 2 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, dành cho dự án Bảo tàng quốc gia cổ vật cung đình Huế.

Cùng với kiến nghị đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm cho biết, các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến nhiều bộ, ngành. Đơn vị đề nghị các cơ quan liên quan rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Qua khảo sát, đồng chí Trần Gia Công, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm trong công tác tu bổ di tích, đồng thời chia sẻ khó khăn của đơn vị khi nhiều vị trí thi công còn vướng mặt bằng. Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận các kiến nghị của Trung tâm để tổng hợp, chuyển đến các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Trần Gia Công đề nghị Trung tâm phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong công tác tu bổ di tích

Riêng với dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế được phê duyệt từ năm 2011, đồng chí Trần Gia Công đề nghị Trung tâm rà soát tiến độ ba hạng mục còn vướng mặt bằng trên các đoạn từ Nam Hanh đến Đông Phụ đài, từ Tây Thành đài đến cửa Chánh Bắc và từ Tây Thành Thủy Quan đến Tây Thành đài. Trung tâm cần phối hợp với địa phương và đơn vị phụ trách giải phóng mặt bằng để tháo gỡ vướng mắc tại từng vị trí, ưu tiên bàn giao mặt bằng cho các hạng mục đang thi công.

Về giải ngân, đồng chí Trần Gia Công đề nghị Trung tâm chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là phần vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026. Đối với các dự án dự kiến triển khai trong năm 2027, Trung tâm cần sớm chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện thủ tục đầu tư để tránh chậm tiến độ ngay từ đầu năm.