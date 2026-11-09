Giám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm

Đoàn giám sát làm việc tại phường Thuận Hóa.

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Gia Công, TUV, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Mặt bằng chưa theo kịp tiến độ thi công

Theo Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp, năm 2026, các dự án do Ban quản lý được bố trí 1.193 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, gồm 364 tỷ đồng từ năm trước chuyển sang và 829 tỷ đồng bố trí mới. Đến thời điểm giám sát, đã giải ngân 866 tỷ đồng, đạt 72,6% kế hoạch. Ban đã có văn bản đề nghị giảm 70,7 tỷ đồng trong kế hoạch vốn năm 2026 và nếu đề xuất được chấp thuận, dự kiến giải ngân hết số vốn theo kế hoạch sau điều chỉnh vào ngày 31/12.

Tại phường Thuận Hóa, trong số 67,6 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao năm 2026, đến ngày 30/10, phường đã giải ngân 29,8 tỷ đồng, đạt khoảng 44% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đều cho rằng, việc bàn giao mặt bằng tại một số công trình chưa theo kịp kế hoạch thi công. Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp đề nghị các ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao các vị trí còn lại cho đơn vị thi công. Ban cũng đề nghị các cơ quan liên quan sớm xem xét các đề xuất điều chỉnh dự án và kế hoạch vốn. Phường Thuận Hóa cũng đề nghị HĐND thành phố xem xét hỗ trợ vốn sớm để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, đồng thời kiến nghị thành phố hỗ trợ tạo quỹ đất tái định cư.

Đại diện phường Thuận Hóa chia sẻ những khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Ban QLDA trao đổi sớm với các địa phương về kế hoạch thi công để hai bên thống nhất vị trí ưu tiên và thời điểm bàn giao từng đoạn tuyến, nhất là tại các dự án trọng điểm. Các địa phương cần rà soát nhu cầu, chuẩn bị quỹ đất tái định cư và kịp thời phối hợp với các Ban trong xử lý những vướng mắc trong quá trình bồi thường, bố trí tái định cư trên địa bàn quản lý.

Chủ động quỹ đất tái định cư

Làm việc với Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đề nghị rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, nhất là các dự án chuyển tiếp từ những năm trước. Với các dự án giao thông, cần xác định khối lượng có thể thi công, thanh toán đến cuối năm, trường hợp cần điều chuyển vốn giữa các dự án, phải sớm chuẩn bị phương án để kịp điều chỉnh. Ở những đoạn tuyến đã có mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị theo sát tiến độ thi công, làm rõ nguyên nhân chậm và trách nhiệm của nhà thầu. Nếu nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, cần căn cứ các điều khoản hợp đồng để xử lý kiên quyết.

Đối với phường Thuận Hóa, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đề nghị phường chủ động phối hợp với các ban quản lý dự án để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng thời rà soát quỹ đất xen ghép trên địa bàn để xây dựng phương án bố trí tái định cư.

Tại buổi làm việc với UBND phường Thuận Hóa, đồng chí Trần Gia Công, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nhấn mạnh, vai trò của chính quyền các xã, phường trong giải phóng mặt bằng. Các phường, xã là đơn vị trực tiếp làm việc với người dân vì thế cần tăng cường phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, tái định cư để kịp bàn giao mặt bằng thi công, nhất là tại các dự án trọng điểm: đường Vành đai 3 và nút giao Trần Phú, Đặng Huy Trứ, Đoàn Hữu Trưng..

Về kế hoạch vốn năm 2027, đồng chí Trần Gia Công đề nghị phường Thuận Hóa rà soát nhu cầu vốn của từng dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp. Với các dự án khởi công mới do phường làm chủ đầu tư, phường cần sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư. Với các dự án do các ban quản lý dự án phụ trách, cần phối hợp xác định nhu cầu tái định cư và thời điểm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư lập kế hoạch thi công, giải ngân.

Infographic Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.