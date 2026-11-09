Giám sát thực tiễn, thúc đẩy thực thi

Là tỉnh biên giới, Lạng Sơn có những chính sách đặc thù nhằm huy động Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là một trong những nội dung được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn giám sát nhằm đánh giá việc triển khai, phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc thi công tuyến đường Pàn Lại - Lục Tát, xã Cao Lộc

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 44 ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn tại 11 xã biên giới. Qua giám sát cho thấy, các xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách, tích cực vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn.

Bên cạnh nắm tình hình triển khai, đoàn giám sát còn tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị từ cơ sở. Tại các xã: Ba Sơn, Quốc Khánh, Quốc Việt, Cao Lộc, nhiều ý kiến đề xuất nâng mức hỗ trợ ngày công cho người dân tham gia phát quang đường thông tầm nhìn, đường tuần tra, kiểm tra cột mốc quốc giới.

Ông Chu Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Việt chia sẻ: Việc người dân tham gia phát quang đường thông tầm nhìn, đường tuần tra, kiểm tra cột mốc không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, mức hỗ trợ hiện nay còn thấp so với mặt bằng tiền công lao động. Vì vậy, xã mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp hơn.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cho biết: Những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở được đoàn tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần đưa chính sách sát hơn với điều kiện thực tế và nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bên cạnh chuyên đề trên, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tổ chức 6 cuộc giám sát về thực hiện chuyển đổi số và thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại các xã. Qua giám sát, nhiều khó khăn được phản ánh, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ người dân tại khu vực còn lõm sóng, khó tiếp cận dịch vụ số.

Bà Nguyễn Thúy Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: Sau cuộc giám sát về thực hiện chuyển đổi số của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại địa bàn, một số kiến nghị đã được khắc phục. Trong đó, xã nằm trong tuyến được lực lượng chức năng hỗ trợ kéo cáp quang, cố định cáp trên hệ thống cột điện, góp phần cải thiện hạ tầng viễn thông.

Không chỉ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên cũng chủ động triển khai giám sát theo chuyên đề, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã tổ chức 16 cuộc giám sát.

Qua hoạt động giám sát, nhiều khó khăn, bất cập từ cơ sở được kịp thời ghi nhận, kiến nghị giải quyết, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn hiệu quả hơn. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, chú trọng những vấn đề Nhân dân quan tâm và theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.