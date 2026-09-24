Giám sát thực hiện thủ tục hành chính và công tác bảo vệ rừng

* Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi giám sát kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại phường Phổ Yên và xã Thành Công.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường Phổ Yên.

Theo báo cáo, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, UBND phường Phổ Yên đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong công tác cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phường ban hành các văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai các mô hình như “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 60%”, “Làm việc ngày nghỉ - Giải quyết thủ tục hành chính sáng thứ Bảy” và hỗ trợ chứng thực chữ ký lưu động, tại nơi cư trú cho người dân thuộc nhóm yếu thế.

Thành viên Đoàn giám sát rà soát hồ sơ.

Phường đã tiếp nhận 15.349 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 94,7%. Trong số 15.025 hồ sơ đã hoàn thành, 100% được giải quyết trước và đúng hạn; 324 hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. Công tác số hóa được thực hiện ngay từ khâu tiếp nhận, với 100% hồ sơ được số hóa và cấp bản điện tử có ký số.

Qua giám sát thực tế, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Một số hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất còn chậm ở một số khâu.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc.

Đoàn cũng ghi nhận một số khó khăn liên quan đến hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Một số thủ tục lĩnh vực đất đai chưa được cấu hình trên hệ thống theo quy trình nội bộ mới; việc đồng bộ dữ liệu đôi lúc còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ.

* Theo báo cáo, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thành Công đã tiếp nhận 16.321 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm 98,5%; 100% hồ sơ được số hóa; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 16.201.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thành Công.

Đã có 55/133 hồ sơ thuộc diện được áp dụng giải quyết “Luồng xanh 60%, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Thành Công tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân các hồ sơ quá hạn; tăng cường theo dõi, kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ, nhất là trong quá trình vận hành hệ thống mới. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng số hóa, thanh toán trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

* Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã Yên Bình và Côn Minh.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Yên Bình.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Bình, địa phương có hơn 8.454ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 78,72%. Từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, xã đã tổ chức 182 đợt tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện và xử lý 9 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Cùng với công tác bảo vệ rừng, địa phương đã trồng mới 156ha rừng, hơn 20.150 cây phân tán và chăm sóc trên 2.860ha rừng trồng sản xuất. Hiện xã có 109 hộ dân và 7 cộng đồng thôn tham gia nhận khoán bảo vệ hơn 1.452ha rừng; kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2025 đạt trên 487 triệu đồng.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm việc tại xã Côn Minh.

Đối với xã Côn Minh, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 85,08%, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được địa phương quan tâm thực hiện. Trong hơn một năm qua, xã đã phối hợp tổ chức 168 cuộc tuần tra, kiểm tra rừng; trồng lại 90,5ha rừng sau khai thác và hơn 10.570 cây phân tán.

Năm 2025, trên 2.544ha rừng được hỗ trợ bảo vệ với tổng kinh phí hơn 1,269 tỷ đồng. Địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch giao 977,5ha rừng chưa giao, chưa cho thuê nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Tại các buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, giao đất, giao rừng và phát triển sinh kế gắn với rừng trên địa bàn.

Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của hai địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn hóa số liệu diện tích rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phòng cháy chữa cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ giao rừng, xác định rõ chủ rừng; chủ động xây dựng các mô hình sinh kế dưới tán rừng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.