Sáng 27/11, đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố cùng đoàn công tác đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ ngách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030 (Nghị quyết số 15) tại các xã Yên Định và Sơn Động.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Ngụy Thị Tuyến khảo sát tuyến đường thôn Cẩm Đàn, xã Yên Định.

Thực hiện Nghị quyết số 15, 2 xã Yên Định và Sơn Động đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết; tiến hành rà soát, lập kế hoạch thực hiện xây dựng các tuyến đường của địa phương; vận động người dân hiến đất làm đường…

Tại xã Yên Định, giai đoạn 2026 - 2030, xã dự kiến xây dựng 28,525 km đường thôn, ngõ ngách và các đường thôn khác với chi phí hơn 95,68 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ vật liệu hơn 74,7 tỷ đồng, ngân sách xã dự kiến hỗ trợ gần 13,5 tỷ đồng, phần Nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác gần 7,47 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2026, xã triển khai xây dựng 9,161 km đường giao thông trục thôn, liên thôn, đường ngõ ngách và các đường khác. Hiện nay, xã hoàn thành 3 km; đang triển khai thi công 5,8 km; đang tạo mặt bằng 0,36 km… Địa phương vận động được 72 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 5.000 m2 đất vườn để làm đường giao thông và đóng góp 916 triệu đồng.

Tuyến đường thôn Cẩm Đàn, xã Yên Định được nâng cấp, mở rộng đã tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế.

Đối với xã Sơn Động, theo tổng hợp từ các thôn, giai đoạn 2026 - 2030 địa phương đăng ký thực hiện khoảng 36,81 km đường giao thông với kinh phí dự kiến 60,316 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 35,1 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp và huy động khác gần 25,23 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Năm 2026, Sơn Động triển khai 17,09 km đường giao thông; tổng kinh phí 28,282 tỷ đồng, trong đó đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 16,436 tỷ đồng. Đến nay, xã hoàn thành 5,6 km; vận động 153 hộ dân cam kết hiến gần 16.000 m² đất và người dân dự kiến đóng góp 2,4 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Qua thực tế triển khai Nghị quyết số 15, các địa phương gặp khó khăn do địa bàn rộng, kinh phí đầu tư lớn nhưng nguồn lực của các xã hạn chế; việc huy động nguồn lực từ Nhân dân chưa cao; giá vật liệu xây dựng tăng cao; công tác hoàn thiện hồ sơ, xác định khối lượng, lập dự toán còn chậm…

Xã Yên Định và Sơn Động kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí đối với các địa phương là miền núi để xây dựng những tuyến đường cần bổ sung nền đường (cấp phối đá dăm hoặc cát lót), cống thoát nước, rãnh thoát nước hai bên đường và hạng mục phụ trợ để bảo đảm công trình đồng bộ, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ vật liệu mặt đường.

Cơ quan chức năng hướng dẫn phương án xử lý đối với trường hợp giá vật liệu xây dựng tại thời điểm triển khai tăng so với thời điểm địa phương lập đề xuất kinh phí hỗ trợ; điều chỉnh, bổ sung kinh phí hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, bảo đảm phù hợp với khối lượng thực tế, mặt bằng giá vật liệu và khả năng cân đối ngân sách, tạo điều kiện để địa phương triển khai các công trình theo đúng mục tiêu, quy mô và kế hoạch đề ra. Đồng thời hỗ trợ kinh phí trong việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ra ngoài phạm vi mở rộng dự án đường giao thông…

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến và các đại biểu khảo sát tuyến đường khu Chao, thôn Đình, xã Sơn Động.

Các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc nghiên cứu mở rộng và ưu tiên những nơi có điều kiện mở rộng đường để đáp ứng nhu cầu phát triển; bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư bền vững các tuyến đường; xây dựng dự toán cần chi tiết, chuẩn xác hơn để thực hiện hiệu quả; rà soát, đánh giá khả năng đóng góp của người dân, nguồn lực nội tại...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Yên Định, Sơn Động trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn. Đồng chí khẳng định, Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố là chủ trương đúng đắn, thiết thực, hợp lòng dân, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuyến đường khu Chao, thôn Đình, xã Sơn Động đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để Nghị quyết tiếp tục phát huy hiệu quả, đề nghị 2 xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện; chủ động phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn để triển khai đồng bộ các tuyến đường, hệ thống kỹ thuật liên quan; chú trọng bảo đảm chất lượng, nghiên cứu mở rộng tối đa mặt đường phù hợp điều kiện thực tế.

Cùng với đó, cần thực hiện chỉnh lý hồ sơ đất đai cho người dân hiến đất theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”; tăng cường giám sát cộng đồng, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, nhật ký thi công, bảo đảm thanh quyết toán đúng khối lượng, chất lượng và quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị các sở, ngành nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các xã miền núi, đặc biệt khó khăn, nhằm giảm gánh nặng đóng góp, bảo đảm công bằng trong quá trình triển khai Nghị quyết số 15, góp phần để chủ trương thực sự đi vào cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.