Giám sát thực hiện Nghị quyết 71: Làm rõ vấn đề sách giáo khoa, trường lớp, giáo viên

Đoàn Giám sát của Ban Bí thư công bố quyết định và kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục

Chiều 13/10, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Đoàn Giám sát của Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng Đoàn Giám sát. Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ và đại diện các đơn vị liên quan.

Công bố quyết định và kế hoạch giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Thường trực, cho biết nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Đáng chú ý, các nội dung được rà soát bao gồm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; công tác quản lý, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng trường học, đặc biệt là các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Đây đều là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện dạy và học, chất lượng giáo dục và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Vì vậy, việc đánh giá không chỉ dừng ở chủ trương, chính sách mà còn phải làm rõ kết quả triển khai trong thực tế, những điểm nghẽn và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Thời kỳ giám sát được xác định từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026. Đoàn Giám sát dự kiến hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/12/2026.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng báo cáo bảo đảm trung thực, đầy đủ, cập nhật kịp thời

Đánh giá bằng số liệu, làm rõ hạn chế và trách nhiệm

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt ra cho ngành Giáo dục động lực và trách nhiệm lớn trong bối cảnh phát triển mới.

Theo Bộ trưởng, cuộc giám sát chuyên đề là dịp để Bộ GD&ĐT báo cáo đầy đủ những công việc đang triển khai, kết quả đạt được, đồng thời làm rõ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Qua đó, Bộ có thêm cơ sở tiếp thu những đánh giá khách quan, kiến nghị và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng báo cáo trung thực, đầy đủ, cập nhật kịp thời; cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn Giám sát trong suốt quá trình làm việc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh cuộc giám sát nằm trong chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, làm rõ những hạn chế, tồn tại và các vấn đề nhân dân, hệ thống chính trị quan tâm. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông.

Đồng chí yêu cầu việc giám sát phải lấy Nghị quyết số 71-NQ/TW làm căn cứ, đối chiếu với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành để đánh giá tình hình thực hiện trên thực tế. Cần xác định rõ những nội dung chưa thực hiện được, nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và những quy định còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu tập trung làm rõ các vấn đề về chương trình, sách giáo khoa và những điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông

Một yêu cầu được nhấn mạnh là kết quả đánh giá phải dựa trên số liệu, dẫn chứng cụ thể, tránh nhận định chung chung.

Đối với các vấn đề về chương trình, sách giáo khoa, Đoàn Giám sát đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức các buổi làm việc, khảo sát, giải trình; đồng thời giới thiệu chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo có uy tín tham gia thẩm định, hội thảo, tọa đàm để tìm giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo.

Đoàn Giám sát cũng sẽ nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan để thẩm tra, xác minh những nội dung cần thiết; tham vấn chuyên gia khi cần thiết trước khi tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc giám sát, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định giáo dục phổ thông là nền tảng hình thành nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ người Việt Nam. Vì vậy, hoạt động giám sát phải được tiến hành thực chất, thẳng thắn, trung thực, đánh giá đúng tình hình, tạo cơ sở cho những quyết sách phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.