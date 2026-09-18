Giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Trùng Khánh

Đoàn công tác số 2 Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát thực địa dự án cải tạo, nâng cấp đường Thang Nà.

Đoàn giám sát thực địa các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Thang Nà; đường nội thị Tổ 2 - Tổ 3; đường nội thị Trùng Khánh; Nhà văn hóa trung tâm - Cung văn hóa thiếu nhi (giai đoạn 1); dự án chỉnh trang chợ, vỉa hè trung tâm; cải tạo đường Phia Phủ và dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trùng Khánh cũ.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, địa phương có 40 công trình khởi công mới, tổng kế hoạch vốn 133,5 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/1/2026 đạt trên 114,5 tỷ đồng, bằng 85,86% kế hoạch vốn được giao. Trong số này, 36 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 2 công trình đang triển khai thực hiện, 2 công trình phải dừng thực hiệndo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không có nhu cầu sử dụng.

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Mạc Thanh Tâm ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND xã Trùng Khánh trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nổi bật là việc hoàn thành 36/40 công trình, kiểm soát tốt nợ đọng xây dựng cơ bản và thực hiện nghiêm túc đấu thầu qua mạng. Chia sẻ với những khó khăn của xã trong thời gian chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp, vướng mắc giải phóng mặt bằng và biến động giá vật liệu.

Đề nghị địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và quyết toán các dự án chuyển tiếp; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030; tăng cường duy tu, bảo dưỡng các công trình đã hoàn thành để phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư.

Đối với đề xuất về việc sớm phân bổ kế hoạch vốn hằng năm của xã, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh và kiến nghị các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.