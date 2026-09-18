Giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Quang Trung

Đoàn khảo sát thực địa tại các dự án: Đường liên xã Xuân Nội (Trùng Khánh cũ) - xã Phi Hải (Quảng Hòa cũ); dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa xóm Sác Thượng - Búng Ổ và giám sát trực tiếp tại UBND xã Quang Trung.

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Quang Trung về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Giai đoạn 2021 - 2025, xã Quang Trung được giao làm chủ đầu tư 6 công trình, gồm: Đường liên xã Xuân Nội - Phi Hải, tổng vốn 25,521 tỷ đồng; Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, 6,324 tỷ đồng; đường Bản Đâư xóm Thôn Ga, 986,264 triệu đồng; 2 công trình hỗ trợ xi măng làm đường xóm Thôn Ga; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa xóm Sác Thượng - Búng Ổ, 100 triệu đồng.

Đến ngày 31/01/2026, 100% công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và giải ngân đúng quy định. Các dự án huy động hiệu quả ngân sách Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân và hỗ trợ từ doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công trong thời gian tới, đoàn giám sát đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì định kỳ các công trình nhằm bảo đảm giá trị sử dụng lâu dài; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn trong khâu lập, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán dự án. Tiếp thu phản ánh của xã về những khó khăn trong quy trình thủ tục thẩm định đầu tư còn qua nhiều bước kéo dài, đoàn giám sát tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, đoàn công tác thăm, tặng quà trung thu tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.