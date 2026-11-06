Giám sát thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại xã Hòa Trí

Sáng 6-11, Đoàn giám sát của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra, Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Hòa Trí nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa và xã Hòa Trí.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội LHPN xã Hòa Trí đã báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, UBND xã và các phòng chuyên môn đã thông tin về công tác tham mưu, phối hợp thực hiện đưa tiêu chí 6.4 “Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn 5 không, 3 sạch, 3 an” vào kế hoạch của địa phương; việc phối hợp giữa Hội LHPN với các ban, ngành trong thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đoàn cũng nghe địa phương trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới...

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Hội LHPN xã đã tổ chức rà soát, đánh giá 6.245 hộ gia đình, trong đó có 5.922 hộ đạt 11 tiêu chí của cuộc vận động. Năm 2026, hội đã lựa chọn các mô hình, cách làm gắn với nhu cầu thực tế của hội viên, phụ nữ và địa phương; tập trung vào môi trường, sinh kế, gia đình hạnh phúc, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Trong đó, thực hiện mô hình “Con đường xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường hoa giấy” và công trình “Thắp sáng đường quê”; thu gom hơn 2.000 vỏ lon các loại, 30kg chai nhựa và 80kg giấy vụn trong chương trình “Đổi phế liệu lấy đồ dùng gia đình và đồ dùng học sinh. Đồng thời, triển khai mô hình “Gia đình số - Một địa chỉ hạnh phúc”, “Chi hội Phụ nữ số” và “Hội số”; “Gia đình hạnh phúc”; câu lạc bộ dân vũ và các mô hình tập hợp hội viên, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, hội triển khai các mô hình “Trao cần câu sinh kế - Đồng hành cùng phụ nữ vượt khó”, “1+1 và 3 cùng” để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; giới thiệu hơn 60 phụ nữ tham gia học nghề, 20 hội viên tham gia tập huấn kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm địa phương và khởi nghiệp; phối hợp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp cho 50 người. Hội nhận đỡ đầu 25 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 600 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ khó khăn đột xuất, khuyết tật; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình…

Chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn xã nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội LHPN xã Hòa Trí đạt được trong triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; nhất là sự chủ động, trách nhiệm của hội trong tham mưu thực hiện tiêu chí 6.4 cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương, các phòng chuyên môn và Hội LHPN xã. Đồng thời, chỉ ra một số khó khăn trong quá trình triển khai cuộc vận động.

Bà Nguyễn Thanh Thủy đề nghị, trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và toàn xã hội trong thực hiện cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các tiêu chí đến từng hộ gia đình. Đồng thời, nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá tiêu chí 6.4 theo hướng thực chất, nắm chắc địa bàn, hiểu đúng tiêu chí và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi kết quả thực hiện. Hội tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình hiện có, huy động nguồn lực tại chỗ để duy trì bền vững các công trình, phần việc và xây dựng, nhân rộng những mô hình mới phù hợp với địa phương. Bên cạnh đó, cần đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của hội viên, phụ nữ và người dân trong thực hiện cuộc vận động…