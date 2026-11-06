Giám sát thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Chiều 6-11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra, Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Cùng dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện các sở, ngành, Hội LHPN các xã, phường trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Thủy và bà Nguyễn Quỳnh Nga chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội LHPN tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2026. Bên cạnh đó, đại diện các sở, ngành đã thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cuộc vận động về nội dung bảo đảm an toàn, an ninh trên môi trường số; đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác phối hợp giữa Hội LHPN với các sở, ngành triển khai thực hiện chương trình phối hợp về an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện đưa tiêu chí 6.4 “Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn 5 không, 3 sạch, 3 an” vào kế hoạch chung của UBND tỉnh…

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh thực hiện hướng dẫn triển khai cuộc vận động và tiêu chí 6.4. Các cấp hội đã lồng ghép việc thực hiện cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ tại địa phương; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, thu hút hơn 235.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; đăng ký và thực hiện 154 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; duy trì 235 mô hình, câu lạc bộ với hơn 1.500 hội viên tham gia. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc thành lập 23 mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Gia đình số”, “Hòm thư số” và 315 tổ, nhóm trên không gian mạng.

Trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp tỉnh đã tổ chức 20 lớp tập huấn cho 1.689 hội viên; các cơ sở hội phối hợp truyền thông cho hơn 5.230 lượt người và tham gia 32 đợt kiểm tra liên ngành tại các cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể…

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Hội LHPN tỉnh trong triển khai cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua tại địa phương, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tuyên truyền; đồng thời, chỉ ra một số khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bà Nguyễn Thanh Thủy đề nghị, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo, rà soát, tổng hợp số liệu từ cấp xã bảo đảm chính xác, đầy đủ và có sự phân loại cụ thể, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện cấp tỉnh; chủ động xây dựng các biểu mẫu theo dõi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thu thập, cập nhật số liệu trực tuyến nhằm giảm thời gian, khối lượng công việc trong quá trình rà soát, tổng hợp.

Bên cạnh đó, hội phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành nâng cao trách nhiệm phối hợp liên ngành trong thực hiện cuộc vận động và huy động sự tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ và người dân. Đồng thời, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình theo hướng thiết thực, hiệu quả; lựa chọn, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, tạo điểm nhấn rõ nét, phù hợp với nhu cầu thực tế; chủ động huy động nguồn lực từ các cấp, ngành để xây dựng và duy trì các hoạt động, mô hình bền vững…

Đoàn công tác cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc và đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kết quả phối hợp với các sở, ngành và những nội dung liên quan.