Giám sát thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Tại buổi giám sát, đoàn đã tập trung đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn thành phố đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố.

Thông tin với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Điểu Nen cho hay: Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình; rà soát nhu cầu, tham mưu phân bổ nguồn vốn; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Điểu Nen thông tin tại buổi giám sát. Ảnh: Văn Truyên

Theo đó, năm 2025, tổng kế hoạch nguồn vốn phân bổ thực hiện các dự án là gần 324 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến ngày 30-1-2026 đạt hơn 205,7 tỷ đồng, bằng 63,5% kế hoạch. Tổng kế hoạch nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện và giải ngân là gần 160 tỷ đồng; đến ngày 30-8-2026 đã giải ngân hơn 64,3 tỷ đồng.

Nguồn vốn được tập trung thực hiện các công trình giao thông nông thôn, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và các công trình phục vụ sản xuất, đời sống; thực hiện các công trình sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao và các nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình…

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Điểu Nen, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn liên quan đến việc đối tượng, địa bàn thụ hưởng một số chính sách thay đổi; một số công trình vướng quy hoạch đất… gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn theo quy định.

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú đã ghi nhận kết quả thực hiện Chương trình cũng như nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố cùng các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, Phó Trưởng đoàn giám sát cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị được đề xuất tại buổi giám sát để gửi đến các cơ quan xem xét, giải quyết.