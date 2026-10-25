Giám sát thông minh, giảm ùn tắc giao thông

Tại trụ sở Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội), khi phát hiện khu vực có dấu hiệu ùn ứ hoặc nguy cơ ùn tắc, lực lượng chức năng có thể xác định vị trí, theo dõi diễn biến và tìm nguyên nhân để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Việc theo dõi liên tục giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong công tác điều tiết, phân luồng, nhất là tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm.

Trung tâm điều khiển giao thông của lực lượng chức năng tại Hà Nội.

Cùng với hệ thống camera, lực lượng chức năng cũng điều hành hoạt động đèn tín hiệu giao thông tại 564 nút giao trên địa bàn thành phố. Trong đó, có thể linh hoạt hệ thống đèn tín hiệu, tạo tuyến xanh nhằm nâng cao khả năng lưu thông trên các trục đường chính, hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ tại các nút giao, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm.

Theo Trung tá Bùi Thị Thơm, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phát hiện sớm các tình huống bất thường trên đường, gửi cảnh báo về trung tâm, từ đó, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để xử lý kịp thời tai nạn, sự cố trên đường. Thông qua hệ thống camera, Cảnh sát giao thông cũng có thể phát hiện một số nguyên nhân dẫn tới ùn ứ như dừng, đỗ xe sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông hoặc các hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hình ảnh từ hệ thống camera còn được khai thác, trích xuất phục vụ công tác nghiệp vụ khác của Công an TP Hà Nội. Trong đó có việc cung cấp, trích xuất hình ảnh phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; xác minh, xử lý các vụ việc về tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.